Dono de agência de turismo some e clientes levam prejuízo de R$ 500 mil

O proprietário de uma agência de turismo é suspeito de aplicar golpes em diversos clientes que compraram pacotes de viagens internacionais. O prejuízo das vítimas pode chegar a R$ 500 mil.

Entre as vítimas há um grupo de 8 pessoas da mesma família de Santa Teresa, um grupo de 13 pessoas de Linhares e uma turma inteira de universitários que escolheram viajar ao invés de fazer festa de formatura.

Uma empresária de 40 anos, que mora em Santa Teresa, viajaria com a família para a Disney no dia 1º de setembro. A viagem seria em comemoração ao aniversário de 15 anos dos filhos. “Eu comprei as passagens, ingressos para parques e aluguel de carro. Levei um prejuízo de R$ 40 mil, sem contar com o aluguel da casa, que vou tentar remarcar”, contou a mulher que não quis se identificar.

A empresária descobriu que tinha sido vítima de um golpe quando veio a Vitória para pegar as passagens. “Na última quinta-feira eu fui até o escritório da empresa, na Praia do Suá para pegar os bilhetes com o dono e fui informada por uma funcionária que ele tinha sumido, que não dava notícias desde terça-feira. Ela me disse que ela e outra funcionária ficaram preocupadas e foram até a casa dele para verificar se estava tudo bem. Mas o apartamento estava fechado e ninguém atendia. Elas chamaram a faxineira, que tinha a chave e, quando entraram no apartamento, viram que ele tinha deixado somente fogão e geladeira para trás”, contou.

Ela procurou a Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência. De acordo com ela, o dono da agência de turismo apagou todos os perfis nas redes sociais e o telefone dele não recebe mais chamadas.

⁠⁠⁠Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DEFA) confirmou que foi registrada ocorrência na unidade em relação a empresa. Disse ainda que, como as equipes estão no início das investigações, não passará detalhes sobre o caso neste momento, pois informações adicionais podem atrapalhar o trabalho da polícia.