Doria recebe título de Cidadão Vilavelhense

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), recebeu na tarde desta quarta-feira (23) o título de Cidadão Vilavelhense, na Câmara de Vila Velha.

Doria entrou pela porta dos fundos e encontrou algumas pessoas manifestando a seu favor e também opositores. A cerimônia acabou pouco depois das 18 horas, sem conflito.

O político chegou à câmara por volta de 16h30, antes da cerimônia, acompanhado do prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), do vereador Heliosandro Mattos (PR) e outros políticos.

Em sua agenda nesta quarta, Doria almoçou com o governador Paulo Hartung (PMDB) no Palácio Anchieta, que incluía moqueca capixaba no cardápio. Após o almoço de cerca de uma hora, o prefeito de São Paulo visitou a Rede Tribuna, onde foi recebido pelo diretor de Marketing, Geraldo Schuller, e pelo diretor de Jornalismo, João Luiz Caser.

Com informações de Vitor Carletti