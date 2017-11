Doutor João Responde: Nossas pegajosas plaquetas

Quem já vivenciou um escoamento de sangue fora dos vasos sanguíneos aprende a respeitar as pequenas placas que, agregadas, lutam para estancar o precioso líquido vermelho.

Plaquetas são fragmentos citoplasmáticos presentes no sangue, originados na medula óssea.

Essas estruturas são responsáveis pela coagulação, envolvendo uma complexa cadeia de reações enzimáticas.

Um ferimento que vai, aos poucos, deixando de liberar sangue, está sendo socorrido pela formação de um coágulo ou trombo. Por essa razão, as plaquetas são também denominadas trombócitos.

O processo de regeneração dos vasos lesionados é realizado por meio do trabalho das plaquetas e seus fatores plaquetários, além de outras substâncias chamadas fatores de coagulação, presentes no plasma e envolvidas na cascata de reações enzimáticas. Esses elementos também estimulam a contração dos vasos sanguíneos, diminuindo seu diâmetro.

No mecanismo de coagulação, as plaquetas liberam a enzima tromboplastina, que também é liberada pelas células da superfície interna do vaso rompido. Sua função é transformar a proteína protrombina em trombina, que necessita da presença de íons cálcio e da vitamina K para continuar o processo de coagulação.

Nesse momento, o fibrinogênio, proteína existente em grande quantidade no plasma, entra na reação, formando uma rede de fibrina, que favorece o fechamento do local, retendo hemácias e outros elementos figurados do sangue.

A malha de fibrina origina o coágulo, evitando, dessa maneira, a perda excessiva de sangue.

Em condições normais de saúde, cada gota de sangue contém de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico.

Após permanecerem no sangue por aproximadamente 10 dias, elas são levadas para o baço, onde serão destruídas.

Doenças podem causar aumento ou diminuição do número de plaquetas. Algumas delas, como dengue, anemia perniciosa, lúpus eritematoso sistêmico, leucemia e algumas infecções, provocam queda das plaquetas. Essa alteração é denominada plaquetopenia ou trombocitopenia.

A elevação do número de plaquetas, ou plaquetose, pode indicar enfermidades como anemia ferropriva, linfoma, policitemia, artrite reumatoide, entre outras.

Existem doenças genéticas envolvidas em distúrbios de coagulação, cujo funcionamento das plaquetas encontra-se comprometido. Citamos algumas delas:

Hemofilia – Doença hereditária ligada ao cromossomo X. Caracteriza-se pela deficiência nos fatores de coagulação VIII e IX. O principal sintoma dessa patologia é a hemorragia causada por traumas cutâneos, musculares, articulares e viscerais.

Doença de Von Willebrand – Trata-se da disfunção de uma proteína denominada fator de Von Willebrand, sendo caracterizada por uma deficiência hereditária que dificulta o estancamento do sangue.

Síndrome de Bernard-Soulier – Enfermidade hereditária causada pela presença de plaquetas gigantes no sangue. Pessoas que têm essa síndrome apresentam problemas como o excesso de sangramento nas mucosas, gengivas, nariz, presença de hematomas e menorragia.

Síndrome de Aarskog – Essa doença é caracterizada por uma síndrome genética recessiva ligada ao cromossomo X. Seus portadores podem apresentar baixa estatura, déficit de atenção, hiperatividade, crescimento lento e deficiência mental.

Trombastenia de Glanzmann – Patologia genética hemorrágica representada por um distúrbio de coagulação crônico, ocasionado pela deficiência do fibrinogênio responsável pela formação da coagulação sanguínea. O tratamento é feito à base de medicamentos e transfusões de plaquetas.

Quando o risco de morte bebe na fonte da hemorragia, as plaquetas se unem para fazer um pacto de sangue com a vida.

João Evangelista Teixeira Lima é clínico geral e gastroenterologista