Doutor João Responde: Por que as infecções produzem pus?

Nojo é aquela sensação de repulsa que o ser humano sente diante de várias coisas, inclusive da própria cara quando aparece uma espinha purulenta, por exemplo. Pus é o resultado final da ação das nossas células de defesa contra uma infecção, geralmente bacteriana.

Assim que organismos estranhos entram em contato com nosso meio interno, eles são logo identificados pelo sistema imunológico, liberando mediadores inflamatórios, que agem aumentando a circulação de sangue local, objetivando facilitar a chegada de mais células de defesa. É uma espécie de alarme para chamar reforços. Esse aumento da circulação sanguínea leva ao aparecimento de calor, dor, edema e rubor, característicos dos processos inflamatórios.

Alguns dos mediadores aumentam a sensibilidade para dor, que é uma maneira de mostrar ao paciente que algo de errado está ocorrendo naquele local. As inflamações ocorrem em situações de agressão, sejam por infecções, traumas, queimaduras, doenças imunológicas, etc. Se o agente causador não mais existir, como no caso de um traumatismo, esse processo será autolimitado.

Se houver um agente invasor persistente, como bactéria, vírus, ou corpo estranho, o processo inflamatório continuará até que a causa seja eliminada.

Silenciosa é a guerra travada nesse campo de batalha. Quando nossa pele sofre uma lesão, infecções por germes podem aparecer. Nesse caso, verdadeiros exércitos de glóbulos brancos, denominados neutrófilos, saem dos vasos sanguíneos e vão combater os micróbios invasores. O processo pelo qual essas células atravessam a parede dos capilares sanguíneos é denominado diapedese.

Os neutrófilos fagocitam ativamente as bactérias, mas acabam morrendo junto delas. Esses cadáveres formam os principais elementos encontrados no pus de ferimentos infeccionados. Nessa fase, os monócitos, que são outro tipo de glóbulo branco, saem dos vasos sanguíneos e transformam-se em macrófagos, estruturas com alta capacidade de fagocitose. Dirigindo-se para o local da infecção, eles ingerem bactérias invasoras, restos de células mortas e até mesmo os próprios neutrófilos já destruídos.

Além de participar desse processo de “limpeza” nos locais da infecção, os macrófagos também fagocitam restos de células mortas que encontram em nosso corpo. Em outras palavras, o pus nada mais é do que os restos de bactérias e neutrófilos mortos resultantes dessa peleja entre eles no nosso organismo.

O pus só acontece em pessoas com sistema imunológico normal. Doentes imunodeprimidos não conseguem atacar bactérias invasoras, não produzem pus e muitas vezes não conseguem sequer ativar o processo inflamatório.

Algumas vezes, quando há dificuldade em derrotar determinadas bactérias invasoras, as células de defesa criam uma parede em volta do processo inflamatório, encapsulando e isolando o material purulento, impedindo que as bactérias contidas nele possam migrar para outras regiões do organismo. É o chamado abscesso.

A formação do abscesso faz parte do arsenal de defesa do organismo. Mas, ao mesmo tempo que impede a saída de bactérias, também atrapalha a chegada de antibióticos e novos glóbulos brancos. Muitas vezes, o abscesso precisa ser drenado cirurgicamente para que se possa curar a infecção. Abscessos podem se formarem em qualquer órgão, como fígado, rins, pulmões, cérebro, etc.

A presença dele indica infecção grave, acompanhada de febre, suores, calafrios e outros sinais de sepse. Eis o valoroso pus, esse amontoado de células que morrem para nos proteger, ajudando o destino a cumprir o seu dever.

Saúde não é o contrário de doença, mas a capacidade de vencê-la.

JOÃO EVANGELISTA TEIXEIRA LIMA é gastroenterologista