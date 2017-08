Dupla invade prédio e rouba bicicletas em Jardim Camburi. Veja o vídeo

Moradores de Jardim Camburi, em Vitória, têm sofrido com a ação de criminosos que invadem os condomínios durante a madrugada para roubar bicicletas.

Em um do casos recentes, a ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de segurança do prédio. O furto aconteceu na madrugada do último dia 16, por volta das 3h48 da manhã.

De acordo com os moradores, os bandidos utilizaram o mesmo modo de atuação de outros roubos ocorridos recentemente, suspendendo o portão eletrônico para que ele saísse do trilho e, em seguida entraram no prédio.

Veja o vídeo: