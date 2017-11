‘É agressor’, diz Lucas Lima sobre rapaz que puxou cabelo de Sandy

O cantor Lucas Lima falou publicamente nesta segunda (6) o sobre um incidente envolvendo sua mulher, Sandy, e um suposto fã que puxou o cabelo da cantora enquanto ela atendia o público. O caso aconteceu no aeroporto de Aracaju, em Sergipe, na última semana.

“Não é ‘fã-agressor’, é agressor. Ponto. Triste essa suavização da agressão premeditada. Tem testemunhas. Tem vídeo. Absurdo isso”, disse Lima no Twitter. O músico respondia uma notícia do site “Popline” intitulada “Fã que puxou cabelo de Sandy grava vídeo com pedido de perdão: ‘não sou psicopata'”.

‘Ai, meu cabelo’

Um vídeo que circula pela internet mostra o momento em que o suposto fã, que nas redes sociais se apresenta como Thiago Leah (o mesmo sobrenome de Sandy), mostra o momento em que Sandy é atacada.

Enquanto ela autografa um DVD para o próprio Thiago, ele puxa seu cabelo -antes, é possível ouvir a cantora perguntar se o nome do rapaz tem a letra h. Sandy então grita: “Ai, menino, ai meu cabelo”.

Os seguranças reagem e afastam Thiago. Posteriormente, o rapaz disse no Instagram que “agiu por impulso” e que “só queria um abraço”.

A reportagem não conseguiu contato com Thiago. Sandy não se pronunciou sobre o ocorrido.

Com informações da Folhapress

Veja o vídeo: