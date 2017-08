É possível reacender e manter a paixão?

Especialistas em relacionamento garantem que, mesmo após anos de convivência, dá para reativar e manter a chama entre o casal acesa

Palpitação, frio na barriga, suor, brilho nos olhos, perda de fome e sono e um grande sentimento de felicidade. Comuns no início do relacionamento, essas sensações podem ser perder com os anos de convivência. Mas é possível voltar a se apaixonar pela mesma pessoa?

Segundo os especialistas consultados pelo AT2, a resposta é sim. Tem como reacender a paixão no casamento. Porém, é um trabalho que demanda esforço do casal.

Segundo a terapeuta Cristina Villaça, o período da paixão é uma fase inicial de encantamento, onde os defeitos são minimizados e as qualidades exaltadas. Mas esse período passa.

Para o psicólogo Roberto Debski, a atração pode mudar, no entanto, não deve ser regra para o casal.

“Manter a atração requer olhar contínuo para a relação, investimento de tempo, de atenção, de detalhes como recados, palavras e gestos, que despertam e mantêm a chama acesa”.

A sexóloga Sirleide Stinguel diz que o sucesso da relação é adquirir habilidade ou maturidade emocional para driblar conflitos e transformá-los em aprendizados e combustível da paixão.

.

Como namorados

Juntos há 15 anos, Geisilane Lopes Motta, 33, e Hailton Motta, 45, contam que vivem apaixonados como se fossem dois namorados: vão a shows, restaurantes, saem com os amigos, sem contar os jantares especiais que ajudam a reacender a paixão.

Embora eles já tenham passado por um momento de desentendimento, hoje veem o respeito e a confiança como o segredo para ter um casamento feliz.

“O matrimônio é feito de duas pessoas distintas. E por isso procuramos ter um bom diálogo e evitar que o relacionamento caia na rotina”, afirma Geisilane.

.

Combustíveis do amor



1 Boas lembranças

Para se manterem conectados, relembre coisas que faziam quando se conheceram e apaixonaram e conversem sobre o que provocava a atração e a admiração. Essa atitude ajuda a estimular a paixão que foi esquecida.

2 Elogios

É importante elogiar sinceramente o outro, olhar para seus pontos positivos e reconhecer o que o outro faz de bom pela relação.

3 Surpreender

Surpreenda o outro com uma lembrança ou um presente que ele (a) aprecie muito.

Não precisa ser nada caro, somente o fato de demonstrar que quer agradar o outro e se preocupou em fazer algo que o satisfizesse já é prova que está focado em fazer o parceiro feliz.

4 Lembretes

Envie recados durante o dia, mensagens breves no Whatsapp, ligações rápidas ou outro meio contando suas saudades, que pensou nele (a) ou o que pretende que façam juntos mais tarde. “Pequenos momentos de atenção não custam nada e mantêm a conexão um no outro durante o dia”, explica Roberto Debski.

5 Demonstração de afeto

Demonstre seu amor através de gestos afetivos, carinhos, abraços, beijos, palavras e olhares. Conectar através dos sentidos é muito prazeroso, aproxima o casal e reacende a vontade de receber e, consequentemente, doar-se um ao outro.

6 Futuro

Planos e sonhos em comum aproximam e deixam a união do casal mais sólida.

Casais engajados na conquista de metas comuns se mostram mais capazes de tolerar discrepâncias em outros aspectos do casamento, tal como dificuldades financeiras momentâneas, filhos doentes, parentes invasivos ou alguma perda do romantismo.

7 Só vocês

Se já tiverem filhos, reservem um horário, um dia, ou tarde ou noite somente para o casal. Dá para para sair, passear, conversar, namorar.

Isso é importante, porque, quando os filhos crescerem e forem seguir seus caminhos, o casal continuará junto e, sendo assim, deve investir sempre em manter uma relação afetiva, amorosa e próxima.

8 Escutar

É fundamental ter uma escuta aberta e curiosa sobre o outro, sem críticas ou julgamentos apressados, sem acreditar que já sabe tudo sobre o que seu parceiro (a) é ou diz.

O diálogo é o caminho para o bom entendimento do casal.

9 Cozinhar

Cozinhem juntos, criem pratos simples ou mais complexos e, depois, sentem-se juntos para comer.

Criar algo prazeroso os prepara para que estejam prontos para outras formas de prazer.

10 Refletir

Refletir sobre si mesmo, sobre o que sente e deseja e o que acha realmente importante ajuda a ter uma noção maior sobre suas responsabilidades e sobre o que acontece em seu relacionamento.

Fonte: Psicólogo Roberto Debski e a terapeuta e consultora de relacionamento Cristina Villaça.

.

Reportagem especial de Cristina Oliveira para o jornal A Tribuna do dia 20/08/2017