E se você tivesse uma 2ª chance?

Especialistas afirmam que as mudanças são desafiadoras, mas, às vezes, necessárias. Porém, cada pessoa tem o seu próprio tempo

Mudar de emprego, investir no amor, viajar mais, gastar menos, ter hábitos mais saudáveis. Se você tivesse uma segunda chance na vida, o que faria diferente?

Quem já se permitiu mudar, soube aproveitar uma oportunidade ou propiciou ao outro uma segunda chance afirma que os recomeços são sempre possíveis, ainda que nem sempre fáceis.

Para o psicólogo e Gestalt-terapeuta Enéas Lara, com relação às adversidades, as pessoas têm escolhas e responsabilidades sobre elas, mas também a capacidade que de reinventar o seu percurso.

“O recomeço não é uma máxima que cabe a todos da mesma forma. É preciso respeitar as particularidades. Cada um possui o seu jeito, no limite que lhe é possível e do modo que se lhes apresenta sua capacidade de energia e valor para recomeçar”, afirmou.

Segundo o psicólogo, para conquistar uma segunda chance, seja na carreira, no amor ou mesmo em uma mudança de hábitos, é preciso superar experiências passadas e focar em novas possibilidades. Para Enéas, “começar de novo é um desafio, mas coberto de esperança.”

A psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, Naira Delboni, enfatizou que o autoconhecimento é uma das chaves para qualquer recomeço. Segundo ela, dar uma nova chance para si e para os outros envolve ter força de vontade e também conhecer suas qualidades.

“As pessoas são mais fortes do que imaginam. É normal o sentimento de arrependimento, de desejar ter feito escolhas diferentes, por mais simples e insignificantes que elas tenham sido, mas é importante saber que nunca é tarde para sair de uma situação que não está mais sendo agradável. Todos são capazes de mudar, ainda que não seja rápido ou fácil na maioria das vezes”, disse.

Os especialistas afirmam, entretanto, que é preciso diferenciar situações que merecem uma segunda chance.

“Muita gente acredita que embora esteja em uma fase ou situação desconfortável é melhor permanecer do que tentar mudar. Dar uma segunda chance pode significar tanto mudar completamente como tentar melhorar uma situação. Por exemplo, na carreira, é possível trocar de área ou investir para melhorar. São duas formas diferentes de dar novas chances, visando uma melhoria”, explicou Delboni.

Guinada aos 40

A morte da mãe foi o estopim para que Patrícia Porto Talayer, 43, gaúcha, moradora de Vitória há dez anos, desse uma segunda chance à vida amorosa e profissional, mudando completamente os rumos da sua história.

“Quando cheguei aos 40 dei uma repaginada, uma guinada na vida. Enfrentei meus próprios preconceitos e larguei um emprego de mais de dez anos no ramo de call center para abrir um sex shop. Hoje tenho duas lojas físicas e uma on-line e trabalho com acompanhamento de casais. Dei uma segunda chance para a felicidade”, salientou.

Volta triunfal

Silvelane da Silva Oliveira, a Silvinha, descobriu aos 16 anos que não seria mais capaz de andar. Aos 22, ela conta que descobriu novas habilidades e vem se dando novas chances diariamente. Atleta da seleção capixaba e também da brasileira de basquete em cadeira de rodas, Silvinha é um exemplo de como recomeços podem ser poderosos.

“Foi uma fatalidade, mas que me deu a chance de ver e viver as coisas diferente.”

“É preciso coragem de se reinventar”, diz consultor

É no doloroso enfrentamento de nossos fracassos, seja no campo pessoal, ideológico ou profissional, que devemos acreditar que merecemos não uma chance a mais, porém tantas quantas forem necessárias para alcançar a felicidade em todas as esferas da vida. É assim que consultor e autor do best-seller, “Você é do Tamanho dos seus Sonhos”, além de diversos outros títulos, Cesar Souza sintetiza sua nova obra: “Você merece uma segunda chance.”

Em entrevista para o jornal A Tribuna ele contou de onde teve a inspiração para o livro e deu dicas para quem quer dar a si e aos outros novas chances na vida, nos negócios e onde mais for necessário.

A Tribuna – Como surgiu a ideia para o livro “Você Merece uma Segunda Chance”?

Cesar Souza – Ao longo da minha trajetória promovi várias viradas na minha carreira e na vida pessoal. Mudei de vida de executivo para a vida de consultor, palestrante, autor e conselheiro de empresas e mentor de executivos. Também observei muitas viradas de muitas pessoas superando dificuldades de saúde, familiares, cidadania. Ajudei muitas empresas a fazerem os chamados “turnarounds”. O assunto de mudanças e viradas sempre esteve na minha pauta e na minha atuação. Um dia li um texto do grande dramaturgo William Shakespeare que dizia que o ser humano pode ter “sete atos”, “sete idades”. Pensei então que a pessoa pode ter não apenas o numero cabalístico de 7, mas tantas vidas quiser desde que tenha a coragem de se reinventar. E comecei a pensar em ajudar as pessoas a criarem pelo menos uma segunda chance no trabalho, em casa, na escola e na vida pessoal. Assim nasceu a ideia do livro, que inicialmente recebeu o título “O Momento da Sua Virada”. Passamos por um momento em que as empresas e as pessoas precisam se reinventar e acho o livro muito apropriado para dar alguma luz nessa direção, inspirando através dos vários exemplos de empresas e pessoas que apresento.

Recomeçar é possível em qualquer situação?

Sim, sempre. Enquanto houver vida, há a possibilidade de recomeçar. Pessoas que perderam o emprego podem recomeçar montando um negócio próprio. Empresas em prejuízo ou endividadas precisam reinventar seu negócio. É necessário determinação e criatividade. Buscar sempre aliados para fazer a travessia.

Ninguém faz nada sozinho. Fazer um teste antes de iniciar a mudança. Pense, repense, tenha cautela, mas siga seu coração. Por último: brilho no olho e faca nos dentes!

Para conquistar uma segunda chance é preciso se arriscar?

É preciso ter coragem, muita coragem! Sair da rotina, da zona de conforto, recomeçar… É muito legal, mas exige coragem! No momento atual, nosso País merece uma segunda chance, as pessoas que perderam seu emprego merecem uma segunda chance. Todos nós precisamos lutar para construirmos nossas novas chances. Precisamos também ter a generosidade de perdoar e de darmos uma segunda chance para aqueles que cometeram algum erro e merecem ter a oportunidade de se redimir.

Nova chance para a religião

Uma quase separação aproximou o casal Robson Richa, 43, e Tathianny Caiado, 43, da igreja e salvou o casamento. Quando o bancário e a pedagoga, pais de Mariana, 15, e dos gêmeos Guilherme e Ana Luiza, resolveram dar uma segunda chance à religião, em 2009, conseguiram também uma segunda chance no amor.

“Demos uma segunda chance para a religião e para o nosso casamento. A igreja foi fundamental para mudar o rumo da nossa vida. Na Paróquia São Pedro, na Praia do Suá, a gente participa de tudo. Problema no relacionamento todo mundo tem, mas é preciso ter coragem de dar uma segunda chance, de perdoar. É transformador”, destacou Robson.

Mudança dupla

Vindos de divórcios, a fisioterapeuta Renata Braz, 34, e o educador físico Marcelo Mascarenhas, 35, resolveram dar uma segunda chance ao amor quando se conheceram.

Eles também decidiram que unir as duas habilidades profissionais também poderia ser uma boa ideia. Juntos há 4 anos e 8 meses, consideram que o melhor fruto da segunda chance que se deram foi o filho Rafael, de 1 ano e 4 meses.

Carreira nova

Com o apoio da família, a assistente social pós-graduada em políticas públicas Liduina Portella, 57 anos, deixou de lado a carreira e deu uma segunda chance, com apoio dos filhos Tiago, 32, Priscilla, 25, e do marido Jorge, 55, e abriu uma loja de roupas femininas.

“Em 2014, no auge da crise, decidi que era hora de arriscar e mudar. Dei uma segunda chance a um sonho antigo”, contou ela.

Análise de Rosalina Barros, psicóloga e professora

Experiências devem virar aprendizagem

“Após passar por situações difíceis é necessário que a pessoa não se deixe abater e tenha uma mudança de postura para prosseguir, é preciso reavaliar o que ela fez no passado e tentar melhorar para o futuro.

Toda situação, por mais dolorosa ou difícil que seja, deve ser vista como uma experiência de crescimento pessoal e espiritual, sendo a esperança um dos fatores que dão força para a construção de uma nova vida.

Recomeçar é um processo difícil que exige da pessoa amor a si próprio, desejo de mudança e disciplina para colocar em prática os novos projetos e, caso não consiga fazer isso sozinha, é necessário coragem para pedir ajuda e superar as etapas iniciais.

É preciso que haja uma readaptação, um reajuste à situação atual e procurar trabalhar o melhor de si, melhorando o que já se tem ou o que se quer, tendo a consciência de que as coisas serão diferentes, mas terão a mesma importância.”

Reportagem especial de Rayza Fontes para o jornal A Tribuna do dia 13/08/2017