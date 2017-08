“É uma convocação”, diz Zé Ricardo em apresentação no Vasco

O Vasco apresentou nesta sexta-feira (25) o técnico Zé Ricardo. Ex-Flamengo, o novo comandante do clube de São Januário evitou falar sobre a passagem pela Gávea e tratou a oportunidade como uma convocação para a sequência da breve carreira profissional.

“Somos profissionais e temos que encarar os desafios. Como diria o filósofo grego Sócrates: “A vida é feita de desafios. Se não vivê-los, para que viver?”. É uma satisfação enorme voltar ao Vasco. Muita gente gostaria de estar no meu lugar, eu fui o escolhido. Cheguei no Vasco porque fui escolhido. É uma convocação”, afirmou.

“Encaro com naturalidade a passagem por um rival. Podíamos elencar o número de treinadores que passaram pelo Flamengo, depois no Vasco e vice-versa. Todos grandes técnicos. Espero corresponder, fazer um trabalho para buscar vitórias e subir na classificação. Quando recebi a primeira ligação precisava escutar o que o Vasco tinha para falar. O clube sempre se mostrou disposto a me trazer”, completou.

O Vasco enfrenta o Fluminense neste sábado (26), no Maracanã.

Bruno Braz (Folhapress).