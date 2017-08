Edição especial do videogame Super Nintendo será lançada no Brasil

A nova versão do Super Nintendo será lançada oficialmente no Brasil pelas mãos da JVLAT, distribuidora que atua sob o selo Gaming do Brasil. A revelação foi feita através de um anúncio publicado na mais recente edição brasileira da revista Game Informer.

Batizado de Super Nintendo Entertainment System Classic Edition, o console vem com 21 games na memória, incluindo clássicos como “Super Mario World”, “Zelda: A Link to the Past”, “Super Metroid”, “Final Fantasy VI”, e o nunca antes lançado “Star Fox 2”.

No anúncio, a distribuidora promete que oferecerá a possibilidade dos fãs fazerem pré-venda através de seu site oficial, mas ainda não lista o produto na página.

Esse é o segundo console clássico que a Nintendo relança nos últimos anos. Em 2016, a empresa trouxe de volta o NES, ou “Nintendinho”. A versão moderna do primeiro videogame doméstico da Nintendo vinha com 30 jogos na memória, mas rapidamente sumiu das prateleiras e, pouco tempo depois, parou de ser fabricada e vendida.

Weslei Radavelli com informações de agências