Educação empreendedora em destaque

Preocupados em preparar os alunos desde a educação infantil para serem pessoas que poderão cursar a faculdade, cursos técnicos e montar seu próprio negócio, o grupo educacional Siena tem como foco a formação empreendedora para formar grandes cidadãos.

“Desde o início pensamos em um modelo de educação focado em desenvolver características empreendedoras na formação de crianças e adolescentes. Para isso, buscamos desenvolver aspectos importantes na vida pessoal e profissional dos nossos alunos, como comprometimento, trabalho em equipe, empatia, iniciativa, perseverança, capacidade de planejamento, eficiência, liderança, independência e autoconfiança”, explicou o diretor e mantenedor da instituição, José Geraldo Gaurink Dias.

A proposta pedagógica trabalha com ensino do empreendedorismo na matriz curricular desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, até o ensino médio.

Outro foco do Siena é preparar os alunos para serem intraempreendedores, isto é, pessoas que aplicam os valores do empreendedorismo, mas atuam como empregados nas empresas.

“Entendemos que essas e outras características precisam ser trabalhadas na criança e durante toda sua adolescência para que o aprendizado seja reforçado em cada ação, em cada disciplina, em toda a educação básica, como também em cursos técnicos e profissionalizantes”, comentou José Geraldo Gaurink.

A escola possui laboratórios de tecnologias educacionais, de inovação, artes e empreendedorismo, além do laboratório de práticas educacionais, de física, química, biologia e engenharia, além de auditório para prática de teatro, dança e música.

Além disso, o grupo Siena aplica simulados on-line, para mensurar o nível de proficiência dos alunos a partir do 3º ano do Ensino Fundamental, possui ambiente bilíngue, intercâmbio com escolas da Europa, EUA e Canadá, além da consagrada Exposição de Negócios Empreendedores e Culturais Siena (Exponecs).

“Estamos abertos ao novo, e ao que dá certo em países top em educação no mundo. A escola precisa avançar, pois as crianças estão carentes de metodologias que prendam a atenção e propiciem aprendizado constante”, reforça José Geraldo, Diretor Geral do Grupo Educacional Siena.

SAIBA MAIS

Grupo Educacional Siena

O que oferece: da educação infantil ao ensino médio

Endereço: avenida José Martins Rato, 561, Bairro de Fátima, Serra

Telefone: 3064-2717

Site: www.escolasiena.com.br