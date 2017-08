Educação que humaniza é tema do maior congresso de educação do Estado

“Ao longo dos últimos anos, muito tem se falado sobre a escola humana e que humaniza. Esses são conceitos que a educação do século XXI vem buscando semear, de forma que conduza crianças e adolescentes ao redor do mundo, contribuindo com o desenvolvimento de pessoas com autonomia de pensamento, moral, poder de decisão, assim como cidadãos engajados em provocar mudanças sociais”, afirma o presidente do Sinepe-ES, Antônio Eugênio Cunha.

Valores éticos e morais, afetividade, humanização, relacionamentos interpessoais, gestão emocional, liderança, clima organizacional e qualidade acadêmica estão entre os principais assuntos do 7º Congresso das Escolas Particulares do Estado do ES, realizado pelo Sinepe-ES nos dias 24 e 25 de agosto, que tem como tema “A Educação que Humaniza”.

Segundo o presidente do Sinepe, a escola, como grande e importante espaço de troca e de estímulo, precisa pensar o que e de que forma está oferecendo aos jovens nessa perspectiva. “O mundo exige indivíduos que ultrapassem os muros do tecnicismo e do acúmulo de informações. Ele demanda pessoas tolerantes, que respeitem a diversidade, conscientes de seu papel na sociedade”.

O Congresso do Sinepe-ES tornou-se o maior evento educacional do Espírito Santo, contextualizando temas de grande importância para a nossa sociedade, que tanto procura por mudanças estruturais, comportamentais e de gestão.

“A educação já dita por todos no mundo e, tardiamente, entendida e reconhecida em nosso País como o instrumento que transforma pessoas e permite o desenvolvimento pessoal, social e econômico da nação, será tratada com o compromisso de possibilitar mudanças importantes em nossas instituições. Tenho certeza que os palestrantes convidados muito contribuirão com os nossos congressistas, trazendo orientações e ensinamentos que permitirão às instituições encontrarem novos caminhos que melhorem os seus processos”, destacou Antônio Eugênio Cunha.

“Tenho convicção de que as mudanças que a sociedade espera são construídas no seio da família e dentro das escolas, por meio da formação de valores humanos fundamentados nos princípios morais e éticos, do incentivo ao espírito crítico, do fomento ao desenvolvimento do empreendedorismo, pelo respeito ao próximo, pelo entendimento do que é cidadania. Este é o momento de nos enxergarmos, de fato, como promotores da mudança que desejamos para o Brasil”, concluiu o educador.

SAIBA MAIS

7º Congresso das Escolas Particulares do Estado do ES

Quando: 24 e 25 de agosto de 2017

Tema: A Educação que Humaniza

Onde: Centro de Convenções de Vitória

PROGRAMAÇÃO

Dia 24 de agosto

9h – Credenciamento

10h – Abertura oficial

10h30 – “Educação Afetiva e Humanizadora, palestra com o ”Padre Anderson Gomes da Silva

12h – Intervalo para almoço e visitação aos estandes

14h – “Como ensinar valores, estimular inteligências e discutir emoções”, palestra com Celso Antunes

14h – “Como alinhar qualidade acadêmica e gestão trabalhando com competências e metodologias ativas no Ensino Superior”, worshop com Aparecida do Carmo Frigeri Berchior

15h30min – Intervalo e visitação aos estandes

16h – “Gestor escolar eficaz: como harmonizar os recursos materiais e humanos numa escola de qualidade”, palestra com Dalmir SantAnna

17h – Coquetel de integração

Dia 25 de agosto

9h – “Pedagogia da inclusão”, palestra com Geraldo Almeida

10h30 – Intervalo e visitação aos estandes

11h – “Relacionamento interpessoal nas escolas: otimizando o clima organizacional”, palestra com Jeanine Rolim

12h30 – Intervalo para almoço e visitação aos estandes

14h30 – “Gestão emocional: o papel da liderança no desafio de fazer”, palestra com Marcos Meier

16h – Encerramento