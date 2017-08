Educar para humanizar

O 7º Congresso das Escolas Particulares do Espírito Santo, realizado pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) e patrocinado pela Rede Tribuna, teve início na manhã desta quinta-feira (24), no Centro de Convenções de Vitória.

Com o tema “A Educação que humaniza” o evento tem como objetivo contextualizar temas de grande importância para a sociedade que anseia por mudanças estruturais, comportamentais e de gestão.

Na abertura oficial, os participantes foram agraciados com a apresentação da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), sob o comando do professor Marcelo Rodrigues. Na oportunidade, Marcelo agradeceu o privilégio de se apresentar para um público tão importante, como o de professores. “Estamos aqui para aprendermos e trocarmos nossas virtudes e através da Fames podemos mostrar um pouco do nosso trabalho”.

Na sequência, o Hino Nacional Brasileiro foi executado e a palavra foi passada para o vice-presidente do Sinepe-ES, Moacir Lellis, que falou da importância deste evento para a educação capixaba e agradeceu a presença de todos.

Em seguida, o secretário de Educação, Haroldo Rocha, que veio representando o governador do Estado, Paulo Hartung, fez uso da palavra e explicou sobre dois importantes programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação (Sedu). “O primeiro é o Escola Viva, que dialoga com o tema do Congresso, já que busca desenvolver competências sociais e emocionais nos jovens. O outro é o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), que visa a melhoria da educação capixaba de forma ampla”.

Segundo Haroldo Rocha a crise mais profunda na educação já passou. “Temos um plano nacional de educação comum a todos, que serve de base para nos guiar e orientar o que trabalhar em meio ao infinito conhecimento, mas no tempo finito da escola. Em seguida, caberá a nós estruturar e construir a grade curricular”. Por fim, ele parabenizou os envolvidos pela organização, pelo conteúdo e pela qualidade.

Para finalizar a abertura do evento, foi passada a palavra ao anfitrião, o presidente do Sinepe-ES, Antônio Eugênio Cunha que contou que há oito anos resolveram reinventar o Congresso, que já existiu anteriormente. No primeiro ano fizemos um seminário e há sete anos realizamos um dos congressos mais importantes do País sobre educação.

“Vivemos um período de crise em vários âmbitos e as escolas particulares precisam se reinventar para conseguir manter seus alunos e esse Congresso é um importante espaço para isso”, comentou Antônio Eugênio Cunha.

O presidente do Sinepe-ES ainda falou da importância da reforma no Ensino Médio, como forma de motivar novamente os alunos. “Precisamos nos readequar, ofertando educação de qualidade, que forme cidadãos éticos e competentes”, concluiu decretando aberto oficialmente o Congresso.