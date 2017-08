EI diz que ataques na Espanha foram contra ‘cruzados e judeus’

O grupo extremista EI (Estado Islâmico) afirmou neste sábado (19) que os atentados terroristas na Espanha que deixaram 14 mortos e mais de cem feridos na quinta tiveram como alvo “cruzados e judeus”.

A declaração foi divulgada pelo site “Intel Group”, que monitora grupos extremistas.

O EI também reivindicou o ataque em Cambrils, a 117 km de Barcelona, que deixou uma vítima e ao menos sete feridos. A facção já havia reivindicado o atentado em Barcelona, que matou pelo menos 13 e deixou mais de cem feridos.

Em ambos os atentados, os terroristas usaram veículos para atropelar as vítimas.

“Um primeiro esquadrão de jihadistas utilizou um veículo contra um grupo de cruzados no bairro de Las Ramblas em Barcelona […] depois de ter atacado com armas um bar perto das Ramblas”, afirma comunicado divulgado pela Amaq, a agência de propaganda do grupo extremista. “Um segundo esquadrão atropelou cruzados com um carro na cidade de Cambrils”.

Reportagem: Folhapress