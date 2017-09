Em nota, Conmebol confirma que Flamengo é o campeão mundial de 1981

Fim da polêmica! A Confederação Sul-Americana de Futebol (Comembol) confirmou que o Flamengo é sim o Campeão Mundial de 1981, quando o título ainda era chamado de Copa Intercontinental. A questão foi anunciada em resposta a um questionamento apresentado por um jornalista esportivo.

A polêmica surgiu diante de uma suposta recusa, por parte da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em reconhecer os títulos não organizados por ela como “Títulos de Campeões Mundiais”. Com isso, a Conmebol informou que times como Flamengo (81), Santos (62 e 63), São Paulo (92 e 93) e Grêmio (83) nunca perderam esse título da competição por ela organizada.

“A Fifa nunca mandou qualquer memorando, relatório ou aviso que os Intercontinentais não são Mundiais. Tudo não passou de boatos, especulação da imprensa. Quem ganhou os Intercontinentais são campeões do mundo. E recebem esse tratamento pela Conmebol. Se esta recomendação de que não fossem reconhecidos existisse, ela já teria chegado a nós há anos. E nunca veio. E não virá. A história já foi escrita”, explicou Julian Ariel Ramírez, vice-chefe do setor de comunicações da Conmebol.

Para o dirigente, a Fifa não pode deixar de reconhecer campeonatos que por ela não eram organizados, uma vez que os torneios possuem dimensões parecidas. “Então não há como a Fifa tirar o crédito de um torneio que era reconhecido como Mundial. Até porque ela não tinha um torneio dessa magnitude. As coisas mudaram a partir de 2000. Mas sem dano ao Intercontinental, porque ele já não existia. Está tudo certo. Quem ganhou o Intercontinental é tão campeão do mundo quanto as equipes que venceram os Mundiais da Fifa”, disse Julian ao jornalista Cosme Rímoli.

Ainda segundo a Conmembol, Palmeiras e Fluminense, campeões da Copa Rio de 1951 e 1952, respectivamente, não entram nessa lista pelo fato de ser ‘apenas’ um torneio amistoso.

Weslei Radavelli, com informações do Jornal O Dia