Em palestra na Ufes, jornalista André Trigueiro defende cobertura sobre suicídios na imprensa

O jornalista André Trigueiro foi o grande nome da palestra “Viver é a melhor opção”, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória.

A palestra abordou o tema Suicídio no Brasil e no mundo e fez parte de um pré-evento do V Seminário de Prevenção do Suicídio no ES, a ser realizado nos dias 1 e 2 de setembro, no campus de Goiabeiras, como parte da programação do Setembro Amarelo.

Em entrevista ao canal de TV da universidade, o jornalista defendeu que os casos de suicídio sejam noticiados pela imprensa, desde que seguidas as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Ele citou os exemplos do ex-presidente Getúlio Vargas, na década de 50, e do ator Robbin Willians, cujas mortes foram divulgadas apesar das circunstâncias.

“Não dá para brigar com a notícia. Sendo inevitável falar do suicídio, quando de fato é uma notícia que abale a opinião pública, que se informe o fato sem abrir grandes fotos ou manchetes, não informe com detalhe como se deu o suicídio, para não didatizar, e não enaltecer as qualidades do suicida. É preciso bom senso e é preciso não enaltecer os gatilhos”, disse.

Weslei Radavelli, com informações da UFES