Empresa tradicional de calçados no Estado abre recuperação judicial para evitar falência

Uma assembleia geral, no dia 20 deste mês, decidirá o futuro da tradicional Elmo Calçados. Com uma dívida estimada em R$ 46 milhões, foi apresentado um plano de recuperação judicial que precisa ser aprovado pelos credores nessa reunião.

A empresa, que tem quase 80 anos, corre contra o tempo para evitar a falência e a demissão de quase 1.200 empregados. O grupo, fundado em 1938 pelo espanhol Ignácio Ballesteros, deve a 181 credores, entre encargos trabalhistas e dívidas com fornecedores.

A aprovação do plano de recuperação judicial depende do comparecimento da maioria, ou seja, 50% do total de credores de cada classe, mais um.

A Elmo Calçados tem hoje 53 lojas, sendo 36 em Minas Gerais e 17 no Estado. Os credores da empresa estão espalhados por estados como Minas, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

