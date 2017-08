Empresário desaparece e família pede ajuda

Uma família está angustiada com o sumiço de um empresário de 46 anos, morador da Praia da Costa, em Vila Velha. André Garcia está desaparecido há dois dias.

Ele foi visto pela última vez no final da tarde de sexta-feira (25). “Na sexta, por volta das 16 horas, estive com ele em Vitória. Ele saiu e não apareceu mais. A gente geralmente não fica mais de duas horas sem se falar e, depois disso, ninguém conseguiu mais falar no celular dele”, disse a empresária Daniele Garcia, esposa de André.

Segundo Daniele, o empresário está com barba por fazer e usava uma calça jeans clara e uma blusa branca com listras azuis claras. Com a ajuda de amigos, Daniele verificou se o marido estava hospitalizado ou havia sido atendido em algum hospital da Grande Vitória, mas não teve nenhuma notícia dele.

“Amigos estão rodando por Vila Velha para tentar localizar o carro dele, uma Dodge prata com um adesivo da igreja Missão da Praia da Costa na parte traseira”, disse a empresária.

Quem tiver informações sobre o empresário pode entrar em contato com a família através do telefone:

99921-4710.