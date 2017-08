Empresário reage a assalto e mata bandido em Vila Velha

Um empresário, dono de uma transportadora em Jardim Marilândia, Vila Velha, chegava para trabalhar na manhã desta terça-feira (29), em seu carro, um Fusion branco, quando foi abordado por dois bandidos de moto.

O assaltante que estava na garupa desceu e se aproximou do empresário. Mas a vítima estava armada com uma pistola 380 e reagiu. O dono da transportadora atirou na cabeça do bandido, que, apesar de estar de capacete, morreu na hora.

O comparsa fugiu na moto.

Na tentativa de assalto e empresário, que tem permissão para o porte de arma, também acabou baleado. Ele levou um tiro na perna, mas ainda não se sabe se o disparo foi feito pelo assaltante que foi morto ou pelo que fugiu.

O criminoso que morreu também estava armado, com um revólver calibre 38.

A reportagem completa você lê na edição desta quarta-feira (30) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Tais de Hollanda