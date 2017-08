Engarrafamento na Segunda Ponte

O trânsito está congestionado sobre a Segunda Ponte, no sentido Vitória, no início da manhã desta quinta-feira (31). A situação se repete na ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes). O engarrafamento começa ainda em Cariacica, na BR-262, na altura do bairro Itaquari.

Há engarrafamento também nos acessos à Terceira Ponte em Vila Velha.

Já quem sai da Serra com destino à Capital encontra congestionamento tanto na avenida Norte-Sul quanto na BR-101, principalmente na região de Carapina.

Reportagem: Keyla Cezini