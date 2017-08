Acidente e engarrafamento na Reta do Aeroporto

Um acidente na Reta do Aeroporto, no sentido Vitória deixa o trânsito congestionado nos dois sentidos da via na manhã desta quarta-feira (16). As primeiras informações são de que o acidente envolveu um carro e uma moto.

Já na Segunda Ponte, um carro quebrado no sentido Vitória deixou o trânsito ainda mais complicado na ponte e nos acessos a ela no início da manhã.

O congestionamento atingiu parte da BR-262, em Cariacica, e da avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha.

Nesta manhã há registro de engarrafamento também nos acessos à Terceira Ponte em Vila Velha.

Reportagem: Keyla Cezini