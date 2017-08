Espírito Santo recebe sétima edição do XTERRA Brazil em 2017

Conteúdo Patrocinado

O maior festival de esportes off-road do mundo está de volta ao Espírito Santo. Após cinco anos, o XTERRA Rota Imperial será a sétima etapa da temporada 2017 e acontece nos dias 26 e 27 de agosto. As modalidades presentes na natureza capixaba serão: XTERRA Duathlon (3 km de corrida + 27,5 km de bike + 6 km de corrida), Half Trail Run (21 km), Short Night Run (6 km), Endurance (54 km), MTB Cup Pro (54 km) e MTB Cup Sport (27 km), além da prova XTERRA Kids, para crianças de 1 a 13 anos de idade. As inscrições podem ser feitas através do link https://goo.gl/jZwSnN até às 17h do dia 24 de agosto.

São esperados mais de 2.000 atletas para o circuito na bela região de Pedra Azul. Destaques capixabas já estão confirmados no evento, como o ex-BBB Manoel Rafaski, que irá desafiar o percurso noturno de 6 km e o lendário Rodrigo Vieira, o “Fofão”, que tem um histórico vitorioso em eventos de MTB (mountain bike), principalmente em seu estado natal. Além deles, Luiz Felipe Huber de Sales, que também é um famoso ciclista no Espírito Santo, já confirmou sua presença.

Com anos de experiência no XTERRA Brazil Tour, Frederico Zacharias é uma das grandes referências do evento e faz questão de chancelar mais esta prova. “Pedra Azul foi a segunda que mais me surpreendeu. Primeiro pela beleza do local, mas principalmente pelo percurso, que foi o mais exigente até hoje em todo o circuito. Esta é uma etapa obrigatória para quem quer desafiar o seu próprio limite”, comenta.

Porém, nem só de profissionais e de capixabas será constituído o XTERRA Rota Imperial. Famoso também por ser um evento familiar e proporcionar momentos inesquecíveis aos participantes, o festival terá entre os inscritos, o casal Gurgel, composto por Thiago (36) e Camilla (34), que irá correr a Short Night Run. Casados há sete anos e prestes a completarem 14 de namoro, os atletas são acostumados a praticar esportes na natureza, tendo inclusive se conhecido na praia de Búzios, em Natal, em 2003. Nem mesmo a distância de 2.000 km entre a capital potiguar até o local das provas foi capaz de deter o interesse de ambos pela etapa na região de Pedra Azul.

“Já chegamos a fazer trilha em Pedra Azul e é, sem dúvidas, um dos lugares mais lindos que já vi. O Thiago deu a ideia de irmos competir no XTERRA de lá e não pensei duas vezes”, afirma a engenheira química Camilla, que aproveita para revelar também uma comemoração especial e a participação em casa, na etapa de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, em 2 de setembro. “Em setembro vamos completar 14 anos de namoro e participar de duas edições seguidas de um evento tão grandioso será o presente que estamos nos dando”, diz.