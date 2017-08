Esportes radicais agitam Pedra Azul no fim de semana

Pedra Azul recebe neste sábado (26) e domingo (27) o Xterra Brazil, evento que reúne modalidades como ciclismo e corrida, realizadas em trilhas e estradas. Os esportes radicais terão como cenário a Rota Imperial, em Domingos Martins, na região serrana do Estado.

A sétima edição do evento em 2017 tem programadas seis provas, além da corrida kids, desenvolvida exclusivamente para crianças de 1 a 13 anos de idade.

Cerca de 204 capixabas estão inscritos no Xterra Rota Imperial. Um dos destaques é Rodrigo Vieira, o “Fofão”, de 38 anos, que vai competir no MTB Cup Pro (prova de mountain bike). Embora nunca tenha vencido o Xterra, é considerado um forte candidato e quer levar o título em casa.

“Os capixabas têm uma certa vantagem em relação a competidores de outros estados, por conhecerem mais o local. Mas é possível que atletas de elite apareçam, e o favoritismo fica com eles. Mas minha intenção é chegar em primeiro e vou lutar por isso”, declarou Fofão.

A gerente do Xterra no Brasil, Wanise Plischke, explicou que as belezas naturais são essenciais para a escolha do local onde serão disputadas as competições.

“Buscamos sempre ter novidades e apresentar aos atletas lugares novos a cada ano, mas também é importante manter no calendário as etapas que já viraram tradição, as queridinhas do público. O mais importante sem dúvida é a beleza natural, com trilhas e percursos que tenham níveis adequados tanto para os atletas amadores como para os profissionais. Temos diretores técnicos que avaliam os possíveis locais caso a caso e o calendário é definido no início do ano”, afirmou.

O que é o Xterra?

Nascido em 1996, no Havaí, e criado pelo então atleta Tom Kiely, como a primeira prova de triathlon off-road do mundo, o Xterra se internacionalizou e hoje está presente em mais de 40 países na Ásia, América, Europa e África.

No Brasil, o evento foi trazido pela X3M Sports & Business e começou em Ilhabela (SP), em 2005, apenas com a modalidade de triathlon, com aproximadamente 300 participantes.

É o maior festival de esportes que permitem o contato com a natureza do mundo.

Serviço

Xterra Duathlon – 3 km de corrida + 27,5 km de bike + 6 km de corrida novamente.

Data: 26 de agosto

Horário de largada: 8h

Tempo limite de prova: 5 horas

Short Night Run – 6 km de corrida

Data: 26 de agosto

Horário de largada: 19h30

Tempo limite de prova: 2 horas e 30 minutos

Half Trail Run – 21 km de corrida

Data: 26 de agosto

Horário de largada: 9h20

Tempo limite de prova: 4 horas

Endurance – 54 km de corrida

Data: 26 de agosto

Horário de largada: 9h

Tempo limite de prova: 10 horas

MTB Cup Sport (mountain bike) – 27 km de bike

Data: 27 de agosto

Horário de largada: 8h

Tempo limite de prova: 2 horas e 30 minutos

MTB Cup Pro (mountain bike) – 54 km de bike

Data: 27 de agosto

Horário de largada: 8h

Tempo limite de prova: 5 horas e 30 minutos

XTERRA Kids – corridas de 50 m, 100 m,300 m, 500 m e 1 km (dependendo da idade)

Data: 27 de agosto

Horário de largada: 16h

Reportagem: Eduardo Alencar/AT