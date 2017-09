Estádio São Januário é liberado para partidas oficiais do Vasco

O Vasco conseguiu um importante “reforço” para seu próximo jogo no Campeonato Brasileiro 2017: o Estádio São Januário. O clube conseguiu um efeito suspensivo na Justiça, permitindo a desinterdição do estádio, vetado desde o clássico contra o Flamengo, em julho, após uma série de confusões dentro e fora de campo.

A decisão de liberar o estádio cassa a determinação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que pedia a interdição do espaço. Apesar da liberação, São Januário seguirá sem receber público.

Os próximos jogos já confirmados no estádio são contra o Grêmio, no dia 9, e Chapecoense, no dia 30.

Weslei Radavelli