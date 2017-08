Estudante do Piauí vence Miss Brasil 2017, e Espírito Santo fica em 3º

A vencedora do concurso Miss Brasil 2017 é do Piauí e tem 18 anos. Monalysa Alcântara recebeu a coroa, se tornando a terceira negra vencedora, na noite de sábado (19), no evento realizado no Teatro Vermelhos, em Ilhabela, litoral de São Paulo.

A nova Miss Brasil venceu as demais 26 candidatas e vai representar o país no Miss Universo. A candidata pelo Espírito Santo, Stephany Pim, 23 anos, ficou em terceiro lugar. Stephany é modelo e estudante de engenharia de produção. Em segundo lugar, ficou a modela e estudante de gestão financeira Juliana Mueller, 25 anos, do Rio Grande do Sul.

A Miss Brasil 2017 tem 1,77m e 57kg, e afirmou na fase de perguntas que não vai mudar de comportamento ao representar o país em uma competição internacional. “Serei eu mesma: uma mulher nordestina, que passou por diversas coisas, muitas dores que fizeram ser quem eu sou hoje”, disse.

Após a entrega da coroa, Monalysa publicou em seu perfil no Instagram que realizou um sonho. “Realizei um sonho, e sonhei pelo meu Piauí”, escreveu.