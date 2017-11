Estudo identifica 23 mil fungos e bactérias em celulares

O celular está presente diariamente na vida de muitos brasileiros. Mas ele pode ser prejudicial à saúde. Sem um cuidado com a higiene das mãos e do aparelho, seu uso pode até mesmo causar doenças.

É o que aponta um levantamento, que identificou mais de 23 mil fungos, bactérias, vírus, coliformes fecais e até parasitas em celulares, que podem causar infecções de pele, conjuntivite, intoxicação alimentar e até infecção urinária.

O principal micro-organismo encontrado foi a bactéria Staphylococcus aureus presente em 43% dos objetos, que pode causar infecções de pele, como furúnculos, além de abcessos e infecções respiratórias, como otite e sinusite.

O estudo, realizado pela aluna do curso de Biomedicina Claudia Tonetti, e pela orientadora, professora e biomédica Rosana Siqueira, da faculdade Devry Microcamp, de Campinas, São Paulo, analisou 20 celulares, cinco tablets e suas respectivas capinhas de proteção, além de 12 conjuntos de teclados e mouses.

“A falta de higienização das mãos e emprestar o celular para outras pessoas aumentam o risco de contaminação. As crianças que têm hábito de pegar os celulares dos pais e, principalmente, as pessoas que já estão com sistema imunológico debilitado podem desenvolver doenças”, afirmou Rosana.

Segundo ela, a melhor forma de prevenção é lavar as mãos antes das refeições, utilizar álcool em gel e, ao menos uma vez por semana, limpar os acessórios com álcool isopropílico ou 70%, mantendo-os em local seco e arejado.

O mestre em Microbiologia e professor de Biomedicina da Faculdade Pio XII, Rodrigo Moraes, ressaltou que a mão é o principal meio de contaminação dos smartphones.

“É inevitável ter micro-organismos no celular, pois ele está em nossas mãos o tempo todo e nelas estão a maior concentração desses micróbios. O contato com a boca também aumenta essa quantidade. O importante é a população sempre lavar as mãos antes de se alimentar, além de escovar os dentes e passar o fio dental.”

O infectologista Paulo Peçanha explicou que não há relação direta entre ter micro-organismos no celular e causar doenças. “Pode ocorrer, principalmente, se a pessoa tiver lesão na pele, facilitando a entrada da bactéria. Por isso, higienizar mãos e celular é importante.”

Reportagem: Kelly Kalle