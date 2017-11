Etapa do Estadual de Velocidade na Terra é encerrada após acidente feio

O piloto Éder Melhorim sofreu um acidente feio na 2ª bateria da categoria “Injetados” na 6ª Etapa do Estadual de Velocidade na Terra, realizada neste domingo (5), no Autódromo Julita Barros, em Jacaraípe, na Serra.

O carro que ele pilotava capotou diversas vezes após uma curva. Éder chegou a ficar inconsciente, mas recuperou os sentidos instantes depois. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital particular do município. A família do piloto disse que ele está bem e passou por exames no hospital. A gaiola de proteção impediu que Éder sofresse alguma fratura.

A prova foi encerrada logo após o acidente. Éder Melhorim estava em segundo lugar quando capotou. De acordo com a Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo, a classificação será definida de acordo com a contagem de pontos de cada piloto até o momento do acidente. A federação informou ainda que Melhorim continua líder no campeonato.