Ex-modelo confunde Samuel L. Jackson e Magic Johnson com refugiados em rede social

Uma publicação nas redes sociais na Itália criou polêmica, sendo criticado por muitos internautas, ao mostrar o ator Samuel L. Jackson e o ex-jogador de basquete Magic Johnson como refugiados.

A publicação foi feita pela ex-modelo Nina Moric com a legenda: “Ver até em localidades turísticas renomadas imigrantes na moleza graças ao dinheiro público é realmente demais”, e uma foto em que Jackson e Johnson estavam sentados em um banco de uma praça da cidade de Forte dei Marmi, na Toscana.

A foto foi tirada no sábado (19) quando a dupla passeava pela cidade, uma das mais famosas da Toscana. Mesmo estando cercados por sacolas de grifes e de lojas de luxo, a modelo não teria percebido que não se tratava de refugiados.

A publicação da ex-modelo foi compartilhada e curtida várias vezes por seguidores que criticam a presença de imigrantes na Itália. No entanto, Moric também foi acusada de racismo e virou alvo de piadas por ter confundido os dois astros.

Depois das acusações, a ex-modelo publicou outra mensagem nas suas redes sociais em que dizia que seu post anterior seria uma brincadeira e uma provocação. Ela lembrou que já trabalhou com Johnson em um comercial em 1998.

Mesmo com a nova publicação, a ex-modelo se tornou ainda alvo de gozação, pois nasceu em Zagreb, na Croácia, e, nos últimos meses, se tornou militante do partido de extrema-direita italiano Casa Pound, que defende a expulsão de todos os imigrantes do território italiano e o fechamento das fronteiras. Morci se mudou para a Itália no final dos anos 1990 para trabalhar como modelo em Milão, onde se casou com o fotógrafo e paparazzo Fabrizio Corona, condenado por fraude, sonegação de impostos e extorsão contra celebridades.

Uma foto parecida com a foto utilizada na publicação de Moric foi divulgada por Magic Johnson em seu Twitter. O ex-jogador escreveu na legenda que os dois estavam sentados no banco e fãs começaram a tirar fotos com eles. “Sam e eu relaxando em um banco ontem no Forte dei Marmi, Italy. Os fãs começaram a se alinhar para tirar fotos conosco”, escreveu.