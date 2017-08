Exame de Tiger Woods acusa componente da maconha e mais quatro substâncias

Segundo comunicado emitido pela polícia da Flórida, exames toxicológicos detectaram a presença de cinco substâncias diferentes, entre elas componente químico de maconha, em Tiger Woods após o golfista ser detido suspeito de dirigir embriagado. O atleta foi encontrado dormindo em seu carro no acostamento de uma estrada.

Além do THC, componente químico da maconha, foram encontrados vestígios de um forte analgésico no organismo de Woods, assim como vestígios de um remédio contra ansiedade e um para ajudar no sono.

A polícia levou o golfista em custódia no dia 29 de maio após encontrá-lo adormecido dentro de seu carro no acostamento de uma estrada em Jupiter, na Florida, perto de onde o atleta mora. Quando foi detido, o atleta não conseguia dizer onde estava.

Woods foi então submetido a um exame toxicológico por ser suspeito de dirigir embriagado, mas imediatamente negou o consumo de bebidas alcoólicas e afirmou que estava se medicando para lidar com a dor causada por uma cirurgia nas costas realizada há semanas.

Depois, Woods emitiu comunicado se declarando culpado por dirigir de maneira imprudente e entrou em um programa que, se completo, permitirá a ele limpar sua ficha.

Reportagem: Folhapress