Exame nacional Enem tem 19 mil candidatos com mais de 30 anos

Faltam dois dias para a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, e 137.398 candidatos estão inscritos para fazer a prova no Estado.

Deste total, 19.253 têm mais de 30 anos e, segundo especialistas, são pessoas em busca de uma recolocação no mercado e enxergam no exame uma porta para isso.

O pedagogo e especialista em educação de jovens e adultos Wesley Alexandre da Silva explicou que a expectativa de quem faz o Enem nessa faixa etária é, principalmente, de melhorar suas condições de trabalho ou até mudar de profissão.

“O Enem é considerado a porta de entrada para a universidade e o acesso a diversos programas governamentais. Ao realizar a prova, essas pessoas têm em mente que a graduação é uma das maneiras de mudar sua realidade”, enfatizou.

Para a diretora da empresa de consultoria PsicoStore, Martha Zouain, as pessoas que realizam o exame com mais de 30 anos estão mais maduras, conhecedoras do mercado de trabalho e de suas características pessoais e competências.

“Nunca é tarde para reconstruir. Quando se está mais maduro, a probabilidade de ser mais bem-sucedidos nas escolhas feitas é muito maior”, explicou.

A dona de casa Zenilda Cristina de Aguiar Silva, 58 anos, vai fazer o Enem pela primeira vez. Ela está concluindo o ensino médio pela modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), pretende cursar Letras Português/Inglês. “Nunca é tarde para correr atrás de seus sonhos, eu sempre quis começar uma faculdade.”

O aposentado Lourival Santos Silva, 61, tem o sonho de cursar Engenharia Mecânica. Aluno da turma de Educação para Jovens e Adultos da Escola Agenor de Souza Lé, em Vila Velha, ele contou que agora tem a oportunidade de alcançar seu objetivo. “Sempre tive de trabalhar, mas agora é a minha vez de começar a graduação que eu sempre quis.”

