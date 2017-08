Facebook e Instagram voltam a funcionar após instabilidade

O Facebook e o Instagram apresentaram instabilidade na manhã deste sábado (26). Sem conseguir atualizar as duas redes sociais, internautas usam o Twitter para reclamar.

Axo Que Só Meu Facebook Fico Fora Do Ar Msm 😒👎 pic.twitter.com/fEbiowCFjt — Paçoca 🌼 🌎 (@EvehhSalles) August 26, 2017

O que que tá acontecendo com o Facebook é o Instagram hj? Facebook nem entra e o insta n carrega nada — juh jochem (@juhjochem) August 26, 2017

De acordo com o site Is it down right now?, que monitora se os servidores dos principais serviços da internet, o Facebook e o Instagram não chegaram a sair do ar.

Por volta das 11h45, os internautas voltaram a conseguir fazer publicações nas redes sociais.