Fala doutor: Fumante passivo tem mais chance de enfarte e AVC

Oncologista alerta que quem convive com os fumantes também pode sofrer as consequências do tabagismo

Não apenas quem fuma sofre risco de morte por doenças provocadas pelo cigarro. Familiares e amigos dos fumantes, que inalam a fumaça deixada no ar, têm 24% de chance a mais de se tornar vítima de enfarte ou de acidente vascular cerebral (AVC).

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) foram confirmados pela oncologista Juliana Alvarenga. Ela alerta que, além do câncer de pulmão, o coração também pode sofrer graves consequências por conta do tabagismo.

“Fumar pode causar mais de 50 doenças no indivíduo. Os fumantes passivos inalam muito mais substâncias nocivas do que quem traga, aumentando as chances do aparecimento de doenças”.

Juliana – que é membro da American Society of Clinical Oncology (ASCO) e médica do Centro Capixaba de Oncologia (Cecon) – explica que algumas das mais de quatro mil substâncias do cigarro, quando deixadas no ar, facilitam o processo de adesão de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos.

“Fumar aumenta a formação das placas de ateroma que dificultam a passagem do sangue pela circulação, podendo inclusive causar uma interrupção completa. Quando esse processo atinge as artérias do coração, pode ocorrer o enfarte”, ressalta.

A médica detalha ainda que, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente dois bilhões de pessoas são vítimas do fumo passivo no mundo, sendo que, deste total, 700 milhões são crianças, que sofrem com maior incidência de bronquites, pneumonia e outras doenças respiratórias.

“As crianças também sofrem muito quando convivem com fumantes. Muitas doenças podem ser causadas pela fumaça do cigarro no ar, principalmente em ambientes fechados”.

Para conscientizar a população sobre os riscos causados tanto para o fumante ativo quanto para quem é involuntariamente submetido à fumaça do cigarro, será realizado terça-feira o Dia Nacional de Combate ao Fumo.

A data tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco.

“Esse tipo de conscientização é muito importante. Bilhões de pessoas sofrem as consequências do cigarro, principalmente crianças e idosos. São muitas vidas que podem ser perdidas por uma prática evitável”, finalizou a especialista, que respondeu às perguntas dos leitores de A Tribuna.

É mais fácil deixar o vício de fumar se ainda estiver no início?

José Roberto Simões, 48 anos, servidor público

Sim. Quanto mais tempo a pessoa fuma maiores serão os sintomas durante a abstinência da nicotina. Por isso, é muito importante procurar acompanhamento médico para parar de fumar. A dependência do cigarro é uma doença que precisa de tratamento.

Quais outras doenças o fumante por tabela pode sofrer?

Lorena Borges Nelita, 35, secretária

O tabagismo pode causar mais de 50 doenças. Além do enfarte e de problemas cardiovasculares, fumantes ativos e passivos podem ter vários outros tipos de câncer como de boca, laringe, estômago, entre outros. Crianças e idosos também podem sofrer doenças respiratórias graves.

É verdade que fumar durante a gravidez pode causar aborto ou parto prematuro?

Martha Medeiros de Carlos, 26, dentista

Sim. Fumar durante o período da gestação pode prejudicar o crescimento do feto e aumentar o risco de complicações durante a gravidez e o parto, tais como a morte fetal, além do parto prematuro e o baixo peso ao nascer.

Morei quatro meses na casa da minha mãe e ela é fumante. Percebi que meu filho de dois anos desenvolveu asma depois desse período. Pode haver relação?

Roberta Felix, 35, universitária

Sim. O fato da criança ter sido submetida à fumaça do cigarro pode ter desencadeado o aparecimento da asma. Lembrando que o convívio com fumantes pode também acentuar as crises de asma.

O fumante ativo tem um risco maior de ter doença de Alzheimer?

Manoel Lirino Costa, 68, aposentado

Sim. Pesquisas revelam que o tabaco aumenta em duas vezes a chance do indivíduo ter Alzheimer e outras doenças mentais.

Fumei por mais de 30 anos. Parei de fumar tem um ano. Tenho como recuperar a minha saúde?

Mário Raimundo Teixeira, 59, agricultor

A decisão de parar de fumar traz somente benefícios à saúde. Para se ter uma ideia, após 20 minutos, sua pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após oito horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Mas, com certeza, após anos fumando, o organismo certamente sofrerá consequências.

– Quando o cigarro é aceso, somente uma parte da fumaça é tragada pelo fumante. Cerca de 2/3 da fumaça gerada pela queima é lançada no ambiente. – Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo passivo é a 3ª maior causa de morte evitável no mundo, perdendo apenas para o tabagismo ativo e o consumo excessivo de álcool.

– O tabagismo passivo é uma das principais causas de doenças em não fumantes, incluindo câncer do pulmão, doença isquêmica do coração e morte por parada cardíaca.

– Para melhorar a qualidade do ar e evitar danos nos fumantes passivos, a Lei Antifumo proíbe fumar em locais de uso coletivo, públicos ou privados, de todo o País.

