Fala doutor: Inchaço nos pés pode indicar doenças graves

Especialista afirma que os primeiros sinais de doenças no coração, no fígado e nos rins podem aparecer nas extremidades

Ninguém imagina, mas muitas vezes são os pés que dão os primeiros sinais sobre doenças graves no coração, no fígado e nos rins.

De acordo com o cardiologista José Geraldo Mill, essas extremidades normalmente são as primeiras a sentir e a indicar que alguma coisa não vai bem em relação à circulação sanguínea.

O médico, que é membro da Sociedade de Cardiologia do Espírito Santo, afirmou que um dos problemas mais graves indicados pelos pés inchados é a insuficiência cardíaca, que é quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo.

“Insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue bombear sangue para o resto do corpo com volume e força suficientes para suprir de oxigênio todos os órgãos. Essa é uma das doenças sistêmicas que causa inchaço nas pernas e nos pés”.

Mill acrescentou que os pés inchados também podem indicar doenças nos rins e no fígado.

A diferença, de acordo com o especialista, é que o inchaço que começa nos pés, quando sugere doenças mais graves, vai subindo e se espalhando por outras partes do corpo.

“Quando indica doenças mais graves, o edema começa nos membros inferiores e sobe para os membros superiores. Além disso, o inchaço é permanente e geralmente associado a outros sintomas, como falta de ar”, detalhou.

O cardiologista esclareceu que outra doença comum que provoca inchaço nos membros inferiores é a disfunção venosa.

“Pessoas que permanecem sentadas ou em pé por muito tempo podem desenvolver varizes, trombose e outras doenças causadas por má circulação sanguínea”, explicou.

Segundo o especialista, a disfunção venosa é quando o sangue se move para cima de forma inadequada, desde a veia das pernas e dos pés até o coração.

“As veias dos membros inferiores têm válvulas que direcionam o sangue para cima em direção ao coração. Quando essas válvulas sofrem danos, por trombose ou inflamações, o sangue tende a ficar retido nos pés e nas pernas, aparecendo o edema”.

O médico destacou ainda que a disfunção venosa crônica, além do inchaço, pode causar mudanças na oxigenação da pele, o que facilita o aparecimento de úlceras e infecções.

“Nesses casos, um médico deve avaliar a circulação venosa do paciente”, orientou Mill, que respondeu às perguntas dos leitores de A Tribuna.

É verdade que a circulação sanguínea diminui no inverno?

Unilda cruz, 42 anos, técnica em enfermagem

Sim. Quando a temperatura está baixa, a circulação de sangue na pele sofre queda, principalmente nas extremidades do corpo, como pés, mãos, orelha, etc. Essa diminuição ocorre para reduzir a perda de calor e manter a temperatura interna do corpo constante, próximo a 37 graus.

Sempre que meus pés incham, meu coração fica acelerado? Pode ser indício de doença grave?

Sabrina lopes Francisco, 25, dona de casa

O inchaço aliado à aceleração dos batimentos cardíacos pode sim indicar alguma doença mais grave. Recomendo que procure um especialista para investigar do que se trata.

Sofro de insuficiência venosa. O que o senhor indica para aliviar os sintomas?

Gabriella Santos, 30, enfermeira

Recomendo as famosas meias de compressão que facilitam o retorno venoso. Também é importante manter a pele bem hidratada e evitar ferimentos que podem servir de entrada de bactérias no organismo e causar infecções. Cuide bem das pernas e dos pés, inclusive evitando calçados apertados.

Tem como diferenciar a dor referente à má circulação do sangue?

Patrick Gomes Borsari, 35, administrador

É importante destacar que outros problemas podem causar dores nas pernas, como por exemplo, atividade física em excesso ou mal orientada. Mas se a dor estiver associada ao inchaço ou a algum outro sintoma, deve ser melhor investigada, pois pode ser indício de um problema mais grave.

Depois que diagnostiquei que tenho arritmia, sinto que meus pés incham com mais frequência. Pode haver alguma relação?

Paloma Castro dos Reis, 29, auxiliar de escritório

Sim. Você pode estar desenvolvendo insuficiência cardíaca, por exemplo. Procure um médico para diagnóstico preciso.

Quando associado a algum problema de saúde mais grave, quanto tempo esse inchaço dura?

Natanael Peres, 37, ator

O tempo de duração do inchaço depende da doença. Se o problema for nos rins, por exemplo, será preciso tratar as causas da enfermidade para diminuir o inchaço. Inchaços prolongados sem diagnóstico precisam ser investigados.

De acordo com especialistas, o estresse também pode causar inchaço nos pés. Isso ocorre porque, em determinadas situações, a quantidade de sangue nas extremidades do corpo é reduzida para priorizar os órgãos vitais. Para quem está com os pés inchados, é preciso descansar. Especialistas indicam repouso com os pés para cima, além de compressas no local do inchaço.

Caso os sintomas não melhorem, é preciso procurar um médico.

Na insuficiência cardíaca é necessário, de acordo com os médicos, fazer um controle da quantidade de ingestão de líquidos ao longo do dia para reduzir a retenção hídrica.

Por Milena Martins para o Jornal A Tribuna do dia 06/08/2017

A coluna Fala, Doutor é publicada todo domingo no caderno AT em Família