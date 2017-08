Fala doutor: Reumatismo também pode afetar os olhos, diz médica

Olhos avermelhados, sensibilidade à luz, embaçamento e dor são sintomas que exigem cuidados. Há risco de perda de visão

Parece impossível associar, mas as doenças reumáticas também podem afetar os olhos. Nos casos mais graves, há risco, inclusive, de perda da visão. O alerta é da reumatologista Lidia Balarini.

Membro da Sociedade de Reumatologia do Espírito Santo, a médica explicou que a principal estrutura afetada nos olhos, a úvea, é uma camada intermediária localizada entre as camadas externa e interna do globo ocular.

Essa estrutura tem semelhanças moleculares com o colágeno existente nas articulações e pode ser afetada pelas doenças reumáticas.

“A mesma inflamação causada pelo reumatismo nas articulações atinge a úvea, causando danos aos olhos. Uveíte é como chamamos a inflamação na úvea”, detalhou.

De acordo com a especialista, que atende no Centro de Reumatologia Avançada (Reuma), os sintomas variam de acordo com o local do olho que foi afetado.

“A inflamação pode atingir a íris (uveíte anterior), a retina (uveíte posterior) ou ambas e, ainda, causar olhos avermelhados, sensibilidade à luz e, em alguns casos, embaçamento e dor nos olhos”, exemplificou.

A uveíte, destacou a médica, tem sintomas parecidos com a conjuntivite, porém há algumas formas de diferenciar uma doença da outra.

“A uveíte frequentemente se repete e não é transmissível. Muitas vezes, afeta apenas um dos olhos”, diferenciou.

Segundo a especialista, algumas doenças reumáticas que podem ter manifestações oculares são artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil, espondilite anquilosante, artrite reativa e síndrome de Behçet.

O diagnóstico depende da especialidade procurada pelo paciente. “Tem pessoas que sentem primeiro os sintomas nos olhos e procuram um oftalmologista. Outros sentem os sintomas do reumatismo e procuram o reumatologista. Em pacientes reumáticos, pedimos sempre avaliação dos olhos”, frisou.

O tratamento, de acordo com a médica, geralmente é feito pelo próprio reumatologista com a ajuda do oftalmologista.

“Após o diagnóstico do oftalmologista, iniciamos o tratamento paralelo ao do reumatismo, já que são semelhantes”, explicou a médica, que respondeu às perguntas dos leitores de A Tribuna.

Quem sofre de doença reumática tem como prevenir que os olhos sejam afetados?

Nilzeli Santos , 49 anos, auxiliar de serviços gerais

Quem tem doença reumática deve ficar atento aos novos sintomas oftalmológicos. Sempre que sentir alteração da visão ou desconforto e inflamação nos olhos, deve avisar ao reumatologista e procurar um oftalmologista de confiança, alertando que sofre de reumatismo.

Todas as pessoas que sofrem de doenças reumáticas terão os olhos afetados? Alguma característica do paciente aumenta essa chance?

Sifney Manganeli, 36, universitário

Não, no entanto, a inflamação nos olhos pode ser extremamente comum em algumas doenças, como na artrite reativa, na artrite idiopática juvenil e na espondilite anquilosante. A única doença que afeta os olhos na maioria dos pacientes é a síndrome de Sjögren, que causa redução da produção da lágrima e consequente olho seco, ardência e coceira nos olhos.

Além dos olhos, algum outro órgão pode ser afetado pelas doenças reumáticas?

Patrícia Gomes Almeida, 34, empresária

Sim, o comprometimento extra articular é muito comum nas doenças reumáticas autoimunes. Algumas doenças, como o lúpus eritematoso sistêmico, podem comprometer praticamente qualquer órgão ou sistema (aliás, é daí que vem o “sistêmico”).

Existe o risco de curar a doença reumática e continuar com doenças nos olhos?

Nataly do carmo, 29, autônoma

Quando a doença oftalmológica faz parte da doença reumática, geralmente o tratamento funciona melhorando as articulações e também os olhos. É possível que, apesar de outros sintomas responderem melhor ao tratamento, a inflamação oftalmológica permaneça. O paciente também pode permanecer com perda de visão por sequelas da inflamação que já existiu, mesmo depois de tratada.

– O tratamento para as doenças oculares que estão diretamente relacionadas às doenças reumatológicas deve ser orientado pelo oftalmologista e pelo reumatologista e pode exigir o uso de remédios, colírios e pomadas para aplicar nos olhos. – As uveítes podem aparecer em qualquer idade, desde o nascimento até a velhice, e igualmente em ambos os sexos, mas são mais frequentes no adulto jovem que, em geral, apresenta exame positivo para a toxoplasmose.

– Os médicos recomendam: não se automedique. Se seus olhos estiverem vermelhos e doloridos, procure um oftalmologista imediatamente. O diagnóstico precoce nos casos de uveítes é importante para garantir a saúde da visão.

Por Milena Martins para o Jornal A Tribuna do dia 06/08/2017

A coluna Fala, Doutor é publicada todo domingo no caderno AT em Família