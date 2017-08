Família capixaba cria vaquinha para ajudar nas despesas com tratamento contra câncer

Para ajudar nas despesas em tratamento contra o câncer, a família da ex-rainha de bateria e comerciante, Patrícia Telles, 33 anos, montou uma campanha para arrecadação.

O marido de Patrícia, o caminhoneiro Renato Caetano, 43 anos, criou uma página no site Vakinha com o objetivo de arrecadar R$ 3 mil para ajudar a pagar os custos de viagem para realizar o tratamento no Hospital do Câncer de Barretos, onde o recebe de graça. “Descobri que posso fazer o tratamento sem custo algum!! Porém tenho custos de viagem e estadia, a cada 3 meses preciso estar lá, preciso de ajuda para continuar esse tratamento”, afirma Renato na página.

Renato descobriu um câncer de pulmão com metástase óssea em julho do ano passado, após sofrer um acidente. Desde então, ele passa por intensos tratamentos, como radioterapia e quimioterapia, e descobriu que o hospital de Barretos realiza o tratamento com imunoterapia de graça. No entanto, ele e sua família têm custos com a viagem e estadia. “Muita gente questiona porque não ficar em casa de apoio do hospital, o problema é que minha filha hoje só tem 3 aninhos e não podemos deixar ela, e nesses lugares não pode ficar criança”, explica ainda.

Patrícia conta que Renato precisou de ir ao hospital algumas vezes nas últimas semanas, pois estava sofrendo com dores. “Ele andou indo e vindo ao pronto socorro! Com muitas dores”, contou. “Como precisamos esperar essa nova biópsia no pulmão, o último tratamento, que foi quimioterapia e radioterapia, está valendo ainda. A doença deu uma evoluída em 16%, que é considerado estável, segundo os médicos. Até 20% é estável”, explicou.

Em junho, eles estiveram em Barretos para realizar uma biópsia para o início do novo tratamento, mas o exame precisou ser adiado devido ao ataque hacker que o hospital sofreu. “Como não consegui fazer essa biópsia da última vez por conta da invasão, atrasou bastante, além de ter gerado um custo a mais pra nós, e ter que voltar e permanecer mais tempo lá”, contam.

A comerciante explicou ainda que Renato vai ainda realizar novos exames na próxima ida ao Hospital em Barretos. “Vamos voltar, fazer essa biópsia e repetir todos os outros exames, como tomografia, PET Scan, ressonância”, disse.

“Dia 22 de agosto, estamos indo para Barretos para mais uma etapa do tratamento, com essa já é a quarta viagem. Não está sendo fácil!! Já não temos tantoa recursos, precisamos de ajuda para que eu possa fazer uma nova biópsia no pulmão. Essa Biópsia será muito importante para começar um tratamento com a umuniterapia. Agradeço a todos que já estão contribuindo!!”, publicou Renato na página.

A página de arrecadação foi criada na quarta-feira (9), e até o momento, foram arrecadados R$ 510,08. A campanha tem previsão de ser encerrada no dia 10 de setembro. “Já ficamos em casa de amigos a 100km, que já nos ajudou muito, só tenho que agradecer, mas se for possível ficar mais próximo do hospital melhor”, destaca Renato em pedido. “Então deixo aqui esse apelo!! Quem puder ajudar acredito muito que Deus o recompensará!!”.