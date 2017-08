Família procura por motorista de Uber

O motorista de Uber, Francimar Nascimento de Paula, 40, desapareceu após sair de casa para trabalhar no sábado (19). O último contato com a família foi às 23h30 de sábado.

O motorista saiu de casa às 14h30 do bairro Vista Mar, em Cariacica, num Peugeot 206 de cor prata e de placas MSG – 6162. Por volta das 23h30, a mulher dele, Gisele Aparecida Alves Gomes, 35, mandou uma mensagem pelo Whatssap para o marido para saber se ele ia buscar o filho que estava numa festa de aniversário em Bela Aurora. “Mandei essa mensagem para ele e de imediato ele me respondeu que não. Achei muito estranho”, disse.

Ainda de acordo com Gisele, ao tentar fazer um novo contato com o marido, não teve mais resposta. Já às 5 horas de domingo (20), ela afirmou que tentou falar com o marido mais uma vez, sem êxito. “Só dava caixa postal, e pensei que ele fosse voltar”, disse.

Na tarde desta segunda-feira (21), a família foi na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e registrou boletim de ocorrência. “Enquanto estava prestando depoimento, recebi uma mensagem de um amigo dele falando que teve contato com Francimar”, disse Gisele.

O caso é investigo pela DHPP . Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia 181.