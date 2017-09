Feras dos games em Vitória

Com diversas atrações e seletiva para montagem de um time capixaba de League of Legends, sábado será um dia histórico para os fãs de LoL do estado.

Neste sábado (2), o Centro de Convenções de Vitória será palco de evento histórico para os amantes de League of Legends, famoso game com jogadores no mundo todo, do Espírito Santo.

O “Draft Day”, organizado pela DXCMA, terá a presença de Daniel “Daniels” Marcon, jogador e streamer do INTZ, maior vencedor do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), que vai acompanhar a final do segundo split da competição junto ao público, além de tirar fotos e distribuir autógrafos.

Um dos maiores clubes do cenário latino-americano, o INTZ chegou às semifinais do torneio deste ano, mas caiu para o paiN Gaming, que decidirá a competição com a Team One, às 17h deste sábado, no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte.

Além da chance de acompanhar a final no evento, o público terá uma área “free play” com 20 computadores e consoles, e participará de sorteios que distribuirão diversos brindes. Para concorrer, é só se cadastrar em http://www.dxcma.com.br/draft-day/.

Outra atração será a seletiva para montagem de um time de League of Legends do Espírito Santo. O estado é um dos maiores entusiastas da modalidade e conta com muitos fãs de LoL. A estimativa é que aproximadamente 1000 pessoas participem do evento.

“É uma honra poder participar de uma iniciativa tão grande e com tantas atrações como essa. Além de acompanhar a decisão do CBLoL, a interação com um público tão apaixonado por LoL é gratificante. Será um dia bem especial para todos”, afirma Daniels, jogador e streamer do INTZ.

O evento terá início às 10h, no Centro de Convenções de Vitória. Para entrar, será necessário se inscrever no site http://www.dxcma.com.br/draft-day/ e fazer a doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento.

Serviço – Draft Day em Vitória

Data: 2/9/2017 (sábado)

Horário do evento: A partir das 10h

Local: Centro de Convenções de Vitória

Telefone: (27) 3335-4600

Participação: Doação de 1kg de alimento não perecível

Sobre o INTZ eSports Club:

Fundado em junho de 2014, o INTZ eSports Club tornou-se em pouco tempo um dos principais clubes do cenário competitivo da América do Sul e tem marcado presença constante nas principais decisões de diversas modalidades.

Seu complexo de treinamento fica localizado em São Paulo, montado com toda estrutura de alojamento para atletas de alto nível e suporte de psicólogo e nutricionista. Em 2016, o INTZ tornou-se o único clube a ter vencido no mesmo ano os 2 splits do Campeonato Brasileiro de League of Legends, além de conquistar o tricampeonato da Brasil Mega Arena, o International WildCard Qualifier e uma vaga no Mundial.

O clube ainda contou com outras equipes vitoriosas, casos do CrossFire, Smite e Rainbow Six Siege, que ganharam os campeonatos nacionais das respectivas modalidades. Atualmente, são diversos e-atletas e times profissionais dos jogos eletrônicos mais populares do mercado: League of Legends, CS:GO e CrossFire. Mais informações em https://www.facebook.com/INTZeSports.