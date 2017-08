Filme chinês bate “Homem-Aranha de Volta ao Lar” na bilheteria mundial

Um filme chinês aparece entre as sete maiores bilheterias mundiais do cinema neste ano, desbancando momentaneamente a superprodução “Homem-Aranha de Volta ao Lar”.

O filme é “Wolf Warrior 2”, que chegou a impressionantes 773 milhões de dólares de faturamento contra 724 milhões de dólares do super-herói da Marvel Comics. No mercado americano, porém, o filme chinês faturou apenas, 2,3 milhões de dólares.

No custo de produção, a diferença entre os dois filmes impressiona. Enquanto “Homem-Aranha” teve um orçamento de 170 milhões de dólares, “Wolf Warrior 2” teria custado “apenas” 30 milhões de dólares. As informações são do site especializado Box Office Mojo.

No elenco de “Wolf Warrior 2”, estrelado e dirigido por Wu Jing, astro do cinema chinês, estão rostos conhecidos do público de filmes americanos de aventura, como Frank Grillo (foto ao lado), que trocou socos em “Capitão América”, partes 2 e 3.

A China é considerado o segundo maior mercado cinematográfico do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Inclusive, o novo “Homem-Aranha” ainda vai estrear lá, o que pode impulsionar a bilheteria mundial do filme em até 100 milhões de dólares.

A parceria EUA-China no cinema deve crescer nos próximos anos com produções compartilhadas entre os dois países.

Luciano Rangel, da Redação Tribuna Online.

Veja o trailer do filme Wolf Warrior 2.