Filme de diretor capixaba é premiado no Chile

O filme “Os Incontestáveis”, do diretor capixaba Alexandre Serafini, foi eleito o Melhor Longa-Metragem de Ficção Latino Americano no 3º Festival de Cine de La Serena, no Chile.

O filme conta a história de dois irmãos, Bel e Mau, que decidem procurar um carro Maverick que pertencia a seu pai, desaparecido há anos. Durante a busca, os irmãos viajam ao som de rock pesado, com muito conhaque, humor negro e psicodelia. “Os Incontestáveis” está previsto para estrear nos cinemas em 2018.

Além de “Os Incontestáveis”, outros dois filmes brasileiros se destacaram em festivais internacionais. “As Boas Maneiras”, de Juliana Rojas e Marco Dutra, foi o grande vencedor do Prêmio Especial do Júri no 70º Festival de Locarno, o segundo mais importante da mostra suíça.

O outro filme é “Era uma vez Brasília”, de Adirley Queirós, que recebeu Menção Especial do Júri na mostra Signs of Life (Sinais de Vida), também na mostra suíça. O filme é uma coprodução com Portugal.