Fiscalização apreende 400 quilos de frango em abate clandestino

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) apreendeu quase 410 quilos de carcaça de frango em um abate clandestino em Domingos Martins nesta segunda-feira (14). A identificação do local, no Vale da Estação, e a ação foi realizada em parceria com a Polícia Militar Ambiental após o recebimento de uma denúncia anônima enviada à Ouvidoria do Estado.

Segundo o médico veterinário do Idaf, Carlos Nogueras, o abate era realizado em uma propriedade rural com péssimas condições. “As condições de higiene eram precárias e o local não está registrado no Serviço de Inspeção Oficial, obrigatório para esse tipo de atividade”, explicou.

Os produtos eram vendidos em feiras livres ou sob encomenda. O responsável foi multado, e o material encaminhado para destruição, já que não havia como comprovar se estavam aptos ao consumo.

O Idaf destaca que todo produto de origem animal, como carne, peixes, queijos, entre outros, deve, obrigatoriamente, ser registrado no Serviço de Inspeção Oficial, que pode ser municipal, estadual ou federal. Ao adquirir algum desses alimentos, o consumidor deve ficar atento quanto à presença do selo ou carimbo do serviço de inspeção nas embalagens. Os alimentos processados de forma clandestina não adotam as exigências sanitárias preconizadas pela legislação, colocando em risco a saúde do consumidor.

As denúncias de irregularidades referentes às atividades fiscalizadas pelo Idaf podem ser encaminhadas para a Ouvidoria do Estado: www.ouvidoria.es.gov.br ou 0800-022-1117.