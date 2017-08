Fla é eliminado nos pênaltis no Kleber Andrade

Ainda que nos pênaltis, passou de fase quem valorizou mais a competição entre Flamengo e Paraná. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal – gols de Everton Ribeiro e Renatinho –, os paranaenses garantiram a vaga na semifinal da Primeira Liga com o triunfo por 5 a 4 nas penalidades, nesta quarta-feira (30), em Cariacica. O próximo adversário do Paraná será o Atlético/MG, que bateu o Internacional por 1 a 0.

A Primeira Liga estava longe de ser prioridade no Flamengo. Finalista da Copa do Brasil e preocupado com objetivos mais importantes para salvar a temporada, o rubro-negro entrou em campo com uma maioria absoluta de reservas.

Nas laterais, o técnico Reinaldo Rueda optou pelo praticamente descartado Gabriel no lado direito, além do jovem Klebinho pela esquerda. O contestado Márcio Araújo foi o capitão da equipe. O destaque ficou pela utilização do trio Éverton Ribeiro, Geuvânio e Vinicius Júnior.

O jogador mais exaltado pela torcida foi o jovem Vinicius Júnior, negociado ao Real Madrid por 45 milhões de euros. Mas na cobrança de pênaltis, o atacante teve sua cobrança defendida pelo goleiro Richard.

De volta ao futebol brasileiro e em um longo processo de recuperação de cirurgia no joelho, o argentino Darío Conca voltou a atuar pelo Flamengo após 72 dias. Ele teve a oportunidade de entrar aos 32 minutos do segundo tempo na vaga de Geuvânio, para alegria da torcida rubro-negra presente em Cariacica, que clamou pelo jogador desde o intervalo.

Os gols no tempo normal saíram no segundo tempo. Aos 16 minutos, o juiz Renato Cardoso da Conceição viu mão de Maidana na área e Éverton Ribeiro bateu com categoria para abrir o placar. A tranquilidade durou pouco. Aos 20, Renatinho chutou de longe e Muralha aceitou.

Nos pênaltis, o goleiro Richard se destacou ao defender duas cobranças – uma de Vinicius Junior e a decisiva de Lucas Paquetá. Pelo Paraná, só Murilo Rangel mandou a bola no travessão. O gol da classificação foi marcado por Vitor Feijão.

