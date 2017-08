Flamengo mantém embalo da Copa do Brasil e vence o Atlético-PR

O Flamengo manteve o embalo após a classificação para a final da Copa do Brasil e venceu com facilidade o Atlético-PR por 2 a 0, neste domingo (27), na Ilha do Urubu. Com o resultado e a derrota do Corinthians para o Atlético-GO, o time carioca está a 15 pontos do líder do Brasileiro.

A equipe da casa dominou a maior parte do confronto e foi quem teve as melhores oportunidades de gol. O primeiro gol dos flamenguistas saiu aos 16 minutos da etapa inicial.

Após cobrança de escanteio, Guerrero desviou de cabeça. O goleiro Weverton espalmou, e a bola sobrou nos pés de Diego, que mandou para o fundo das redes.

O segundo tento dos cariocas saiu 15 minutos depois. A defesa atleticana afastou parcialmente após cruzamento de Berrío, e Willian Arão chutou de primeira para marcar.

O Flamengo ainda teve chance de ampliar a vantagem aos 33 minutos do segundo tempo. O volante Romulo tentou de cabeça, mas parou em defesa genial do goleiro do Atlético.

Com a paralisação da competição por 15 dias devido aos jogos das Eliminatórias, o clube da Gávea focará suas atenções agora para a Primeira Liga, onde enfrenta o Paraná nesta quarta-feira (30). Caso vença, já poderá decidir o título no domingo (3).

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Juan e Pará; Cuellar (Vinícius Júnior), Willian Arão e Diego (Éverton Ribeiro); Everton, Berrío (Romulo) e Guerrero. T.: Reinaldo Rueda

ATLÉTICO-PR

Weverton; Zé Ivaldo, Wanderson, Paulo André e Fabrício; Pavez, Eduardo Henrique (Matheus Rossetto) e Guilherme; Sidcley (Douglas Coutinho), Nikão e Ribamar (Pablo). T.: Fabiano Soares

Estádio: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Cartões amarelos: Paulo André, Pavez (CAP)

Gols: Diego, aos 16 minutos do primeiro tempo (FLA); Willian Arão, aos 31 minutos do primeiro tempo (FLA)

Folhapress