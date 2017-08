Flamengo mostra nova disposição

Mesmo ainda não conhecendo, pessoalmente, todos os jogadores, o técnico Reinaldo Rueda deixou boa impressão no jogo contra o Botafogo.

Houve maior comprometimento dos jogadores e o sistema defensivo mostrou maior solidez.

Acertou em cheio ao tirar Márcio Araújo para escalar Cuellar, Arão e Diego no meio.

Os laterais são um caso à parte. Na esquerda, confirma-se a cada jogo que Trauco e Renê são fracos demais para serem titulares.

Na direita, Rodinei e Pará oscilam muito, não há regularidade.

No ataque, como faz falta o Guerrero! A diretoria errou feio ao liberar Leandro Damião, que vinha sendo um reserva razoável.

Vizeu parece ir na mesma trilha de Adrian, Dumas, Mateus Sávio e outras “revelações” da base.

Muralha deve ter agradecido pela expulsão. Se no Engenhão já era clara a sua insegurança, imagine como se sentiria diante de um Maracanã lotado?

Até quarta-feira, Rueda terá tempo para conhecer melhor o elenco e certamente irá corrigir velhos defeitos e vícios do time.

Como por exemplo os chutões dos beques e a insistência em bolas altas na cabeça dos adversários.