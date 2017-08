O Flamengo vai voltar a jogar no Espírito Santo. O rubro-negro vem ao Estado no dia 30 de agosto para enfrentar o Paraná pela Copa da Primeira Liga.

O jogo vai acontecer no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O local do jogo foi divulgado pelo Flamengo em sua conta no Twitter no fim da tarde desta quarta-feira (16).