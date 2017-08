Flamengo vence com show de Vinícius Júnior

Depois de quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu se recuperar e venceu o Atlético-GO por 2 a 0, na Ilha do Urubu, neste sábado (19). A partida será lembrado como a primeira grande atuação de Vinicius Jr. como profissional. O garoto, que já foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 164 milhões), fez dois gols, criou perigo em outras jogadas e foi decisivo na quarta partida como titular.

Com o resultado, o Flamengo chega a 32 pontos e alcança a 5ª colocação, mas com um jogo a mais que a maioria dos adversários. Já o Atlético-GO segue na lanterna, com 15 pontos.

O Flamengo dominou o jogo naturalmente desde o primeiro tempo, já que o Atlético-GO recuou e praticamente não conseguiu contra-ataques. Mas o time carioca só conseguiu criar três chances de gol e parou na boa atuação do goleiro Felipe. Do outro lado Diego Alves teve que fazer uma boa defesa em chute de longe de Walter.

No segundo tempo o Flamengo começou muito melhor, acertou uma bola na trave aos 2min e conseguiu fazer o primeiro gol aos 10min, após boa assistência de Márcio Araújo e ótima finalização de Vinicius Jr.. O Atlético-GO teve que partir para o ataque, deixou muitos espaços na defesa e assim saiu o segundo gol, novamente do jovem revelado pelo Flamengo.

O Flamengo vai enfrentar o Botafogo, na quarta-feira (23), pela semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão a próxima partida será contra o Atlético-PR, fora de casa, no próximo domingo (27). Já o Atlético-GO vai se preparar para encarar o Corinthians no sábado (26), em São Paulo.

FLAMENGO

Diego Alves; Pará, Réver, Rhodolfo e Rafael Vaz (Renê e depois Rodinei); Márcio Araújo, Willian Arão e Everton Ribeiro; Vinicius Jr., Geuvânio (Diego) e Lucas Paquetá

T.: Reinaldo Rueda

ATLÉTICO-GO

Felipe; Jonathan (André Castro), William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; Paulinho e Igor; Diego Rosa (Luiz Fernando), Jorginho e Andrigo (Breno Lopes); Walter

T.: João Paulo Sanches

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR – Fifa)

Público/Renda: 7.082 pagantes/R$ 319.740,00

Cartões amarelos: Márcio Araújo (FLA), Vinicius Jr. (FLA), Igor (AGO), Jonathan (AGO) e Andrigo (AGO)

Gols: Vinicius Jr., aos 10min e aos 29min do 2º tempo

Léo Burlá (Folhapress).