Fluminense e Vasco duelam em situações opostas no Brasileiro

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, às 16h, no Maracanã, em situações inversas no Campeonato Brasileiro. O time tricolor está fortalecido, praticamente livre de contusões e mira um lugar entre os primeiros. Já a equipe vascaína parece cada vez mais desequilibrada e hoje tem sua briga voltada para a zona de rebaixamento.

Com 30 pontos, o Fluminense ocupa o oitavo lugar e não perde há cinco partidas. São nove pontos nos últimos 15 disputados que fizeram a equipe de Abel Braga deslanchar.

Para completar, os problemas da formação do time parecem ter chegado ao fim. Com o departamento médico praticamente zerado e sem correr risco de perder mais jogadores nesta janela de transferências, o Fluminense vai repetir o time que ganhou do Atlético-MG, no Maracanã, na segunda-feira passada.

“Repetir a equipe vai ser muito bom. Vamos para mais um clássico, não tem favoritismo, tem que ter foco, concentração”, afirmou o técnico Abel Braga, que poderá contar com o retorno do meia Sornoza. O equatoriano não atua desde a segunda rodada por causa de uma lesão no tornozelo e ficará no banco de reservas.

Além disso, o Fluminense conta com a boa fase do centroavante Henrique Dourado. Ele marcou duas vezes diante do Atlético-MG e voltou ao topo dos artilheiros do campeonato. Ele formará dupla de ataque com Wellington Silva, outro que recuperou o bom futebol após um período marcado por lesões.

No Vasco, a situação é preocupante. A equipe ainda não terá a estreia do técnico Zé Ricardo -contratado para o lugar do demitido Milton Mendes- e convive com diversos problemas. O principal deles é a lesão do centroavante Luís Fabiano, que precisará passar por uma cirurgia no joelho e está fora do Brasileiro.

Com 25 pontos no 16º lugar, o Vasco não vence há cinco rodadas. Os dois pontos conquistados nos últimos 15 disputados fizeram a equipe carioca despencar e ficar perto da zona da degola, apenas dois pontos à frente do São Paulo. No primeiro turno, o Vasco levou a melhor sobre o Fluminense. Jogando em São Januário, a equipe cruzmaltina estava perdendo por 2 a 1, mas conseguiu a virada nos minutos finais com um gol do colombiano Manga Escobar.

FLUMINENSE

Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique, Léo; Orejuela, Marlon Freitas, Wendel, Gustavo Scarpa; Henrique Dourado, Wellington Silva. T.: Abel Braga

VASCO

Martín Silva; Gilberto, Breno, Anderson Martins, Ramon; Jean, Wellington, Wagner, Mateus Vital, Nenê; Andrés Rios. T.: Valdir Bigode

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Marcos Pereira (Folhapress)