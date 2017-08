Fluminense perde e dá adeus a chance de ser bicampeão

Com a Primeira Liga pelo caminho, o Fluminense perdeu uma rara semana livre de trabalho para encarar o Londrina. Não bastasse o compromisso a mais na maratona, o time carioca foi derrotado por 2 a 0 pelos paranaenses, com gols de Carlos Henrique, e deu adeus à competição nesta quarta (30) e à possibilidade do bicampeonato.

O jogo no Estádio do Café ofereceu poucas emoções para quem assistiu a partida. Com duas equipes sem nenhuma imaginação, venceu a que foi mais cirúrgica nas pouquíssimas chances criadas pelos dois times.

A grande notícia da partida para os tricolores foi o retorno do equatoriano Sornoza ao time. Fora desde o dia 21 de maio, quando fraturou o tornozelo esquerdo, o jogador entrou como titular e se movimentou bem. Ainda sem o ritmo ideal foi substituído por Romarinho no intervalo.

O melhor do Londrina foi o meia Celsinho, responsável direto pela jogada do gol e pelos lances de maior lucidez entre todos os jogadores.

Com um torneio a menos no seu calendário, a equipe tricolor concentra todas as suas forças no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. O time volta a campo no dia 10 de setembro, quando enfrenta o Vitória, pelo Nacional.

Folhapress