França para em travessão e só empata com Luxemburgo em casa

Mesmo com as suas principais estrelas em campo, entre eles o atacante Kylian Mbappé, novo companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, a França não passou de um empate por 0 a 0 com Luxemburgo neste domingo (3), em Toulouse, em jogo válido pela antepenúltima rodada do grupo A das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A França dominou o jogo, acertou o travessão duas vezes (com Griezmann e Pogba), mas não conseguiu passar pela retranca armada por Luxemburgo, que chegou a acertar a trave do goleiro Lloris no segundo tempo e poderia ter saído com a vitória.

Apesar do resultado, a seleção francesa volta a liderar a chave, com 17 pontos, um a mais em relação à Suécia, que mais cedo bateu Belarus por 4 a 0 e havia chegado ao topo por causa do saldo de gols.

Luxemburgo, por sua vez, tem apenas cinco pontos e já não tem mais chances de ir para a Rússia. O primeiro de cada um dos nove grupos vai diretamente para a Copa, enquanto os oito melhores segundos colocados fazem um mata-mata para decidir os outros quatro classificados.

Restam agora apenas dois jogos para o fim desta fase das eliminatórias europeias. Para carimbar o seu passaporte para o Mundial sem depender de ninguém, a França precisa de duas vitórias nas duas últimas partidas (contra Bulgária e Belarus). Suécia (16 pontos), Holanda (13) e Bulgária (12) ainda estão na luta por uma vaga na Copa neste grupo.

Na penúltima rodada do grupo A das eliminatórias europeias, Luxemburgo visita a Suécia, às 13h (de Brasília) do dia 7 de outubro. No mesmo dia, a França vai até Sofia para enfrentar a Bulgária, às 15h45.

Reportagem: UOL/Folhapress