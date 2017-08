Frentista volta a ameaçar a vítima após sair da cadeia e é preso novamente

Depois de tentar matar a ex-mulher a facadas, ser preso em flagrante e ficar 40 dias na cadeia, um frentista de 61 anos foi posto em liberdade e voltou a ameaçar a vítima, dizendo que terminaria o que começou. Ele disse ainda que cumpriria o que prometeu: matá-la.

De acordo com a delegada Maria Aparecida Rasseli Sfalsini, da Delegacia Especializada da Mulher de Vila Velha, o acusado foi posto em liberdade porque o Ministério Público não apresentou denúncia.

Entretanto, diante das novas ameaças, a delegada fez um pedido de prisão preventiva, e o acusado foi novamente preso. “É o tipo de cara que é perigoso, tem que ter cuidado. Pelo que ele fala aqui, a gente percebe que ele realmente tem vontade de matá-la”, justificou.

Segundo a delegada, logo que saiu do presídio, o acusado ligou para o patrão da vítima, que foi quem a salvou do ataque no dia 31 de maio dentro da van escolar em que trabalha, no meio da rua, na Praia da Costa, em Vila Velha. Nas ligações, o acusado fazia as ameaças e ordenava que o patrão passasse a mensagem para sua ex-mulher.

“Assim que ele saiu, a primeira coisa que fez foi ligar para o patrão dela. A gente sente que ele é perigo para ela, pois tentou matá-la porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele é muito frio, mesmo quando foi preso, não esboçou reação”, explicou a delegada.

A delegada contou que é comum agressores voltarem e agredir e até mesmo tentar matar a ex-mulher depois de serem presos. Porém, ela ressaltou que a Justiça tem determinado a prisão de todos os acusados de violação de medida protetiva. “Todos os pedidos de prisão por violação de protetiva estão sendo atendidos pela Justiça”, afirmou.

Rafael Louzada