Funcionários protestam contra privatização do Aeroporto de Vitória

Funcionários da Infraero realizam, na manhã desta sexta-feira (25), um protesto contra a privatização do Aeroporto de Vitória.

Eles se concentram em frente aos guichês de embarque, perto da entrada, e gritam palavras de ordem. A maior parte dos manifestantes segura cartazes e está vestida de preto.

As primeiras informações são de que o protesto não está afetando as atividades do aeroporto.

Veja imagens da manifestação:

Mas informações em instantes.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Ana Célia Alvim